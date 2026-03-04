Çıkardığı yeni şarkılarla müzik dünyasında güçlü bir çıkış yakalayan Türkmen, uzun yıllardır hem sahnelerde hem de magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor.

Özellikle imaj değişiklikleriyle sık sık konuşulan Türkmen, bir dönem uzun sakallarıyla özdeşleşmiş, ardından ojeli pozlarıyla sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Daha sonra sakallarını keserek tarzında radikal bir değişime gitmişti.

Bu kez ise gündem olan konu tarzı değil, soyadı oldu. Gökhan Türkmen, ailesinin soyadının hikâyesini şu sözlerle anlattı:

“Soyadımı Atatürk koymuş. Dedem, Atatürk’ün gezi yatının kaptanıydı. Kendisiyle çok iyi bir ilişkisi varmış. Soyadı Kanunu çıktığında ona ‘Senin soyadın Türkmen olsun’ demiş.”