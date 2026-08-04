Atatürk çiçeği bakanlar dikkat: Bu tavsiyeyle yıllarca canlı kalacak

Atatürk çiçeğinin en çok dikkat edilmesi gereken noktalarından biri ışık seçimidir. Bitki aydınlık ortamları sever ancak doğrudan güneş ışığına uzun süre maruz bırakılmamalıdır. Gün boyunca dolaylı ışık alan bir pencere önü, gelişimini destekleyen en uygun alanlardan biri olarak kabul edilir.