Atatürk çiçeği, özellikle yılbaşı ve kış döneminin en sevilen süs bitkileri arasında yer alır. Parlak kırmızı görünümlü yaprakları sayesinde bulunduğu ortama şıklık katan bu bitki, doğru bakım uygulandığında uzun yıllar boyunca sağlıklı şekilde yaşayabilir. Ancak yapılan küçük bakım hataları bile bitkinin yapraklarını dökmesine ve canlılığını kaybetmesine neden olabilir.
Atatürk çiçeği bakanlar dikkat: Bu tavsiyeyle yıllarca canlı kalacak
Gösterişli kırmızı yapraklarıyla dikkat çeken Atatürk çiçeği, doğru bakım uygulanmadığında kısa sürede yapraklarını dökebiliyor. Peki bu bitkinin uzun yıllar sağlıklı kalması için nelere dikkat edilmeli? İşte bilmeniz gereken tüm bakım sırları…Mina Kaymakçı
Atatürk çiçeğinin en çok dikkat edilmesi gereken noktalarından biri ışık seçimidir. Bitki aydınlık ortamları sever ancak doğrudan güneş ışığına uzun süre maruz bırakılmamalıdır. Gün boyunca dolaylı ışık alan bir pencere önü, gelişimini destekleyen en uygun alanlardan biri olarak kabul edilir.
Sulama konusunda ise ölçülü davranmak büyük önem taşır. Toprağın sürekli ıslak kalması kök çürümesine yol açabilir. Sulama yapmadan önce toprağın üst kısmının kuruyup kurumadığı kontrol edilmeli, yalnızca ihtiyaç duyulduğunda su verilmelidir. Saksı altında biriken suyun bekletilmemesi de kök sağlığı açısından önemlidir.
Atatürk çiçeği ani sıcaklık değişimlerinden olumsuz etkilenebilir. Kalorifer peteği, soba ya da klima gibi doğrudan sıcak veya soğuk hava üfleyen kaynakların yakınına yerleştirilmemelidir. Yaklaşık 18 ila 22 derece arasındaki oda sıcaklığı bitkinin gelişimi için ideal kabul edilir.
Nem dengesi de bitkinin sağlıklı görünümünü etkileyen önemli unsurlar arasında yer alır. Özellikle kış aylarında kaloriferlerin çalışmasıyla birlikte ortam havası kuruyabilir. Bu durum yaprak uçlarının kurumasına neden olabilir. Ortam nemini artırmak veya zaman zaman yaprak çevresindeki havayı nemlendirmek bitkiye olumlu katkı sağlayabilir.
Gübreleme işlemi büyüme döneminde kontrollü şekilde yapılmalıdır. İlkbahar ve yaz aylarında ayda bir kez sıvı bitki besini kullanılması gelişimi destekleyebilir. Dinlenme dönemine girilen sonbahar ve kış aylarında ise fazla gübre kullanımından kaçınılması önerilir.
Bitkinin yeniden kızarması ve gösterişli görünümünü koruyabilmesi için sonbahar aylarında karanlık süresine dikkat edilmesi gerekir. Atatürk çiçeği, belirli bir süre boyunca uzun saatler karanlık ortamda kaldığında renklenme sürecini daha sağlıklı tamamlayabilir. Bu nedenle akşam saatlerinden itibaren ışık almayan bir ortam sağlanması faydalı olabilir.
Doğru ışık, düzenli sulama, uygun sıcaklık ve dengeli bakım uygulandığında Atatürk çiçeği uzun yıllar boyunca canlılığını koruyabilir. Basit ancak etkili bakım kurallarına dikkat ederek siz de bu gösterişli bitkinin her sezon sağlıklı ve göz alıcı görünmesini sağlayabilirsiniz.