Sabahın erken saatlerinde meydana gelen saldırı, yoldan geçen bir vatandaşın dikkati sayesinde kayda alındı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, çevredeki uyarılara rağmen saldırganın eylemini sürdürdüğü ve büste defalarca balyozla vurduğu görüldü.

EMNİYET BİRİMLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olayın sosyal medyada hızla yayılmasının ardından emniyet birimleri harekete geçti. Başlatılan kapsamlı çalışmalar sonucunda şüphelinin yakalandığı bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.