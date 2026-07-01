Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde serinlemek amacıyla Atatürk Baraj Gölü'ne giren 14 yaşındaki Murat Yavuz, boğularak yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde Kavalık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı bölgede serinlemek için göle giren Murat Yavuz, bir süre sonra suda gözden kayboldu. İyi yüzme bilmediği öğrenilen çocuğu göremeyen çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
EKİPLER CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI
İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda Murat Yavuz'un cansız bedenine ulaşıldı.
Sudan çıkarılan Yavuz'un cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.