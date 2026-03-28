Olay, Çamlıca bağlantı yolu Ankara yönünde gerçekleşti. Yağışın etkisiyle kaygan hale gelen zeminde bir kaza yaşanması üzerine, yoldan geçen bazı sürücüler destek olmak amacıyla yavaşladı. Ancak arkadan seyreden araçların durmayı başaramaması neticesinde, toplamda 8 aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi.

Çarpmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yolun 2 şeridi trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.