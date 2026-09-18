Ataşehir ilçesine bağlı Yeniçamlıca, Mevlana ve Mimar Sinan mahallelerine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi oturumunda tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi. Alınan bu kritik kararla birlikte söz konusu üç mahallede uzun yıllardır devam eden, mülkiyet ve imar karmaşası nedeniyle bir türlü nihayete erdirilemeyen süreçte son derece önemli bir eşik daha aşılmış oldu.

Kentin düzensiz geliştiği dönemlerden bu yana kronikleşen planlama aksaklıkları, İBB Meclisi ve ilçe belediyesinin koordineli çalışmalarıyla çözüme kavuşturuldu. Kabul edilen imar planı sayesinde bölgedeki kentsel dönüşüm, altyapı modernizasyonu ve sosyal donatı alanlarının inşası için hukuki altyapı sağlam bir zemine oturtuldu.

Ataşehir’de üç mahalleyi doğrudan etkileyen ve yaklaşık elli yıldır çözülemeyen imar sorunlarına karşı atılan bu somut adım, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Oylamanın tamamlanmasının ardından söz alarak değerlendirmelerde bulunan Ataşehir Belediye ve İBB Meclis Üyesi Mustafa Karaoğlu, sürecin tarihsel arka planına dikkat çekti.

Yaklaşık yarım asırdır devam eden mülkiyet ve imar sorunları olan bu üç mahallenin çözümü için yaklaşık 1972 yılından beri birtakım girişimler gerçekleşmiş olsa da mülkiyet sorunu çözülmeden yapılan ya da yapılacak planların bir anlamı olmayacağını belirten Karaoğlu, geçmişte yaşanan hatalara değindi. Tam bu aşamada, bu üç mahallede yaşayan Ataşehirli komşuların bulunmadığı masalarda yapılmaya çalışılan çözümlerin kadük kaldığını ve konunun yargı süreçleriyle daha karmaşık bir hale getirildiğini vurguladı.

Sözlerinin devamında plan hazırlık sürecinde emeği geçen isimlere teşekkür eden Karaoğlu, başta Ataşehir Belediye Başkanı ve Ataşehirli bürokratlar olmak üzere İmar Komisyonuna, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İmar Komisyonu üyelerine, Büyükşehir bürokratlarına ve Nuri Aslan Başkan'a sonsuz teşekkürlerini ileterek kararın İstanbul’a ve Ataşehir’deki üç mahalleye hayırlı olmasını temenni etti.

ASKI SÜRECİ VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA PLANI NASIL İLERLEYECEK?

Kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, üst ölçekli bir arazi kullanım stratejisi niteliği taşımaktadır. Bu tür ana planlar; arazi kullanım kararlarını, nüfus yoğunluklarını, ana ulaşım akslarını ve genel yeşil alan organizasyonunu belirler.

Onaylanan bu planların hayata geçebilmesi ve inşaat uygulamalarının başlayabilmesi için alt ölçekli olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlıklarına ihtiyaç duyulur.

Sürecin devamında, yakın bir gelecekte bu 3 mahalleye ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında ve resmi kanallarında 1 ay süreyle askıya çıkarılacak. Bu 30 günlük yasal askı süresi içerisinde hak sahibi olan vatandaşlar ve mülkiyet sahipleri plana dair itirazlarını resmi dilekçeyle İBB’ye bildirebilecek.

Askı sürecinin ve itirazların değerlendirilmesinin tamamlanmasıyla birlikte planlar nihai halini alarak Ataşehir Belediyesi’ne iletilecek. Ataşehir Belediyesi ekipleri de vakit kaybetmeksizin parselasyon ve ruhsatlandırma aşamalarının temelini oluşturan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmalarına resmen başlayacak.