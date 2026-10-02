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Kaynak: AA / DHA / İHA

Ataşehir'de caddeye çıkan inekler, trafikte şaşırtan görüntülere neden oldu. Sahipleri tarafından başıboş bırakıldığı öne sürülen hayvanlar, araçların arasında ilerledi.

Olay, saat 13.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sahipleri tarafından başıboş bırakılan inekler caddeye çıktı. Trafiğin arasında ilerleyen hayvanlar sürücülere zor anlar yaşattı.

Bazı sürücüler, ineklerin geçmesini beklemek için araçlarını yavaşlattı. Caddede dolaşan inekleri görenler ise cep telefonu kameralarına sarıldı.

SÜRÜCÜLER DİKKATLİ İLERLEDİ

Görüntülerde, ineklerin araçların arasında ilerlediği görüldü. Sürücülerin hayvanlara çarpmamak için dikkatli şekilde ilerlediği anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. Ataşehir'de cadde üzerinde dolaşan inekler, trafikte kısa süreli şaşkınlığa neden oldu.