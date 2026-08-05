Ataşehir Belediyesi, ilçe genelinde kent yaşamının kalitesini yükseltmek, ortak kullanım alanlarını daha hijyenik hale getirmek ve halk sağlığını en üst düzeyde korumak amacıyla yürüttüğü geniş kapsamlı saha çalışmalarına ivme kazandırdı.

Belediye ekipleri, özellikle sıcak yaz aylarında artan hijyen ve çevre bakımı ihtiyaçları doğrultusunda planlanan program çerçevesinde kentin dört bir yanına yayıldı. Parklardan ana caddelere, ara sokaklardan geniş yeşil alanlara kadar ilçe haritasının her noktasında görev yapan uzman personeller, modern araç ve ekipmanlarla aralıksız mesai harcıyor.

Belediye bünyesinde yürütülen rutin ve dönemsel faaliyetler kapsamında genel çevre temizliği uygulamaları titizlikle gerçekleştiriliyor. İlçedeki sokakların düzenli aralıklarla süpürülmesi ve caddelerin tazyikli suyla yıkanması sayesinde toz ve kirlilik oluşumunun önüne geçiliyor.

Eş zamanlı olarak yeşil alanların korunması ve estetik bir görünüme kavuşturulması amacıyla park ile bahçelerde çim biçme ve ağaç budama işlemleri yürütülüyor. Ağaçların sağlıklı gelişimini sağlayan budama çalışmaları aynı zamanda olumsuz hava koşullarında dalların kırılarak can veya mal güvenliğini tehdit etme riskini de ortadan kaldırıyor. Kent estetiğini güçlendiren bu yeşil alan bakımları, vatandaşların dinlenme alanlarında daha huzurlu vakit geçirmesine olanak tanıyor.

ANİ SAĞANAK YAĞIŞLARA KARŞI ALTYAPIDA MAZGAL VE RÖGAR TEMİZLİĞİ

Yaz mevsiminde aniden bastıran iklim kaynaklı kuvvetli sağanak yağışların yol açabileceği su baskınları ve ulaşım aksamalarına karşı önceden tedbir alan ekipler, koruyucu altyapı temizliklerine ağırlık veriyor. Yağmur sularının sokak ve caddelerde birikmeden sorunsuz bir şekilde tahliye edilmesini temin etmek adına ilçe genelinde bulunan yüzlerce mazgal ve rögarda periyodik temizlik çalışması yürütülüyor. İçleri katı atıklar, yapraklar ve çamur birikintilerinden arındırılan yağmur suyu kanalları, olası su taşkınlarının önüne geçerek kent içi güvenliği maksimum seviyeye çıkarıyor.

HALK SAĞLIĞI İÇİN LARVA VE HAŞERE İLE ETKİN MÜCADELE

İlçe sakinlerinin sağlığını korumak ve yaz aylarında ortaya çıkan vektör kökenli rahatsızlıkları engellemek amacıyla yürütülen ilaçlama faaliyetleri belirlenen takvim doğrultusunda devam ettiriliyor. Çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen, Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun biyolojik ürünlerle gerçekleştirilen uygulamalarda özellikle sivrisinek ve haşere larvalarının oluşum kaynakları hedef alınıyor. Bu kapsamda durgun su birikintileri, mazgallar, rögarlar, foseptik alanları ve diğer riskli odaklarda düzenli ilaçlama yapılıyor. Larva döneminde yapılan mücadelenin yanı sıra akşam saatlerinde mobil araçlarla gerçekleştirilen uçkun mücadelesi de kent genelindeki açık alanlarda kesintisiz sürdürülüyor.

Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, yerel yönetimin öncelikli amacının Ataşehirlilere daha temiz, sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sunmak olduğunu vurguladı.

Murat Güneş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Daha temiz, sağlıklı ve bakımlı bir Ataşehir için tüm ekiplerimizle birlikte kesintisiz şekilde sahadayız. Sokak süpürme, cadde yıkama ve çevre temizliği uygulamalarıyla ortak yaşam alanlarımızı çok daha temiz, düzenli ve sağlıklı bir görünüme kavuşturuyoruz. Planlı ve düzenli şekilde sürdürdüğümüz ilaçlama çalışmalarıyla halk sağlığını güvence altına alırken, bakım ve onarım faaliyetlerimizle de kentimizin yaşam kalitesini adım adım yükseltiyoruz. Ekiplerimiz, komşularımızın güvenliği ve daha yaşanabilir bir Ataşehir hedefi doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.