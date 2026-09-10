Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

Ataşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek Caz ve Sinema Günleri, 18-20 Eylül 2026 tarihlerinde Atatürk Mahallesi Amfili Park’ta müzik ve sinemaseverleri buluşturacak. Üç gün boyunca caz konserleri ve müzik temalı filmler izleyicilerle buluşurken, toplam altı farklı sahne performansı ve üç özel film gösterimi gerçekleştirilecek.

Üç gün sürecek program kapsamında her akşam iki konserin ardından müzik temalı bir film gösterimi yapılacak. Böylece katılımcılar, açık hava atmosferinde cazın enerjisi ile sinemanın büyüsünü bir arada yaşama fırsatı bulacak.

CAZIN FARKLI TONLARI, ATAŞEHİR'DE

Program, 18 Eylül Cuma günü saat 19.00’da Feride Hakim Quintet konseriyle başlayacak. Feride Hakim’in vokaliyle sahne alacak grup; gitar, kontrbas, davul ve saksafonun eşlik ettiği repertuvarıyla cazın sıcak ve duygusal atmosferini Ataşehirlilerle buluşturacak.

Saat 20.15’te ise dünyanın önde gelen caz davulcularından Ferit Odman, kendi adını taşıyan Ferit Odman Quartet ile sahnede olacak. Hard-bop ağırlıklı performansıyla cazseverlere hareketli ve dinamik bir müzik deneyimi sunacak olan quartet; saksafon, piyano, kontrbas ve davuldan oluşan kadrosuyla sahne alacak.

Gecenin sinema bölümünde ise saat 21.30’da “Epic: Elvis Presley in Concert” izleyiciyle buluşacak. Baz Luhrmann imzasını taşıyan yapım, Elvis Presley’nin sahne performanslarını ve sanatçının kendi sözleriyle aktarılan yaşam hikayesini merkezine alıyor. Film, 98 dakika sürecek ve 13 yaş üzeri izleyicilere yönelik olacak.

Program, 19 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da Küba’nın zengin müzik kültürünü Türkiye’deki müzik çalışmalarıyla buluşturan Suami Ramirez konseriyle devam edecek. Ramirez; vokal performansını davul, piyano, gitar ve bas eşliğinde gerçekleştirecek.

ÜÇÜNCÜ GÜNDE CAZ VE KLEZMER ESİNTİLERİ

20 Eylül Pazar günü gerçekleşecek etkinliğin son gününde ise farklı müzik kültürlerini buluşturan performanslar izleyicilerle buluşacak. Saat 19.00’da İstanbul Klezmer Kapelye sahne alacak. Farklı ülkelerden gelen müzisyenlerden oluşan grup; Orta Doğu ve Balkan müziklerini kendine özgü yorumuyla harmanlayarak dinleyicileri melodilerden danslara uzanan renkli bir müzikal yolculuğa çıkaracak.

Saat 20.15’te ise caz dünyasının önemli isimlerinden Kerem Görsev, Kerem Görsev Trio ile sahnede olacak. Piyano, kontrbas ve davuldan oluşan trio, Görsev’in kendi bestelerinden oluşan repertuvarıyla cazseverlere dinamik bir performans sunacak.

Etkinlik ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Katılımcıların açık hava etkinliğinin keyfini daha rahat çıkarabilmeleri için “Sandalyeni Kap Gel” konseptiyle etkinlik alanına gelmeleri yeterli olacak.