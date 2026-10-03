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Kaynak: ANKA

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Artvin Kemalpaşa ziyareti sırasında Ataşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Operasyonun siyasi hedefler taşıdığını öne süren Özel, "Ataşehir Belediye Başkanımıza daha önce kumpas kurulmuştu. Mecliste 12 oy farkla öndeyken, altı meclis üyesini baskı ve çeşitli yollarla kendi taraflarına çekerek eşitlik sağladılar" dedi.

Özel, Ataşehir Belediye Başkanvekili'ne istifa baskısı yapıldığını ve başkanvekilinin dün "Teslim olmayacağım" şeklinde açıklama yaptığını belirtti.

'MİLLETİN VERMEDİĞİ İSTANBUL'U ALACAKLAR'

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen gözaltı işlemini eleştiren Özel, "Bu sabah gidip onu evinden aldılar ki; milletin vermediği Ataşehir'i, milletin vermediği İstanbul'u alarak seçimleri kazanmış gibi görünsünler" ifadelerini kullandı.

Özel, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Bu sabahleyin gittiler onu evlerinden aldılar ki onu, milletin vermediği Ataşehir'i, milletin vermediği Ataşehir'i, milletin vermediği Ataşehir'i alacaklar, milletin vermediği İstanbul'u alacaklar, Tayyip Erdoğan kazanmış olacak. Buradan Tayyip Erdoğan'a söylüyorum, bak: Yeni Parti'nin, Yeni Parti'nin bu garibanlık içindeki bu kalemine, Adem abimin de bu gözyaşlarına teslim olacaksın! Bu gözyaşlarına!"