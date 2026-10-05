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Kaynak: Haber Merkezi

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

5 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, Leyla Terzi, Mustafa Anıl Altan, Cihan Karakaş ve Halim Bak, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli kişilerden Aytekin Şahin, Ekrem Köse, Yusuf Karademir, Emrah Ayhan, Yağmur Kiraz, Gülsüm Aslan, Ersin Yıldırım, Mehmet Mustafa Karademir ve Murat Korkmaz hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi. Şüphelilerin sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin ardından haklarında karar verilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?



Ataşehir Belediyesi'ni adliye koridorlarına taşıyan süreç, 20 Nisan 2026'da gerçekleştirilen ilk operasyonla başladı. O dönem "ihale, imar ve iskân işlemlerinde rüşvet" iddialarıyla gözaltına alınan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve beraberindeki 18 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı, Adıgüzel’i geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırdı.

Belediyedeki yönetim krizini çözmek için 30 Nisan 2026'da toplanan belediye meclisi, üçüncü tur oylamanın ardından CHP’li meclis üyesi Murat Güneş’i yeni Belediye Başkanvekili olarak seçti. Ancak ilk operasyonda el konulan dijital materyallerin çözülmesi, HTS kayıtları, MASAK raporları ve "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanan şüphelilerin itirafları soruşturmayı genişletti.

Tarihler 3 Ekim 2026’yı gösterdiğinde emniyet güçleri bu kez, altı ay önce boşalan koltuğu dolduran yeni Başkanvekili Murat Güneş, belediye başkan yardımcıları ve müteahhitlerin de aralarında bulunduğu 13 kişiyi "ikinci dalga" operasyonuyla gözaltına aldı. Siyasi kulisleri hareketlendiren bu sürecin hemen öncesinde CHP'li 6 meclis üyesinin istifa ederek AK Parti'ye katılması ise Ataşehir Meclisi'ndeki sayısal dengeleri tamamen değiştirdi.