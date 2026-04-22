Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) belediyelerine yönelik yargı operasyonlarında yeni bir dalga yaşandı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve beraberindeki 18 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gelişmelerin ardından açıklamalarda bulunan CHP kurmayları, süreci "darbe mekaniği" ve "hukuksuzluk zinciri" olarak nitelendirdi.

ÖZGÜR ÇELİK: PSİKOLOJİK İŞKENCE VE USULSÜZLÜK YAPILDI

Halk TV canlı yayınında süreci değerlendiren CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gözaltı ve mahkeme sürecinde yaşananlara tepki gösterdi. Tutuklama kararının somut delillere değil, "sosyal medya trollerinin ifadelerine" dayandığını savunan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarımız dört gün boyunca Vatan Emniyet’in bodrum katında, bugün de Kartal Adliyesi’nde psikolojik işkenceye maruz bırakıldı. Savcılık sevk yazısı avukatlardan gizlendi, savunma hakkı engellendi. Bu süreç, 19 Mart’ta başlayan darbe girişiminden bağımsız değildir. Amaç, muhalefetsiz bir Türkiye yaratmaktır."

KRİTİK GÜN CUMARTESİ: TÜM BELEDİYE BAŞKANLARI ANKARA’YA ÇAĞRILDI

Operasyonlara karşı partinin nasıl bir duruş sergileyeceği ise hafta sonu netleşecek. Özgür Çelik, Genel Başkan Özgür Özel’in Cumartesi günü tüm büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarını Ankara’ya davet ettiğini açıkladı. Yapılacak istişarelerin ardından CHP’nin saldırılara karşı izleyeceği "Yol Haritası" kamuoyuyla paylaşılacak.

GÖKAN ZEYBEK: BAŞ EĞMEYECEĞİZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla tepkisini dile getirdi. Adıgüzel’in iftiralarla tutuklandığını belirten Zeybek, "Milletin oyları çiğneniyor. 'Tek güç sandıktır' diyenler şimdi sandığa sırtını döndü. Yargı eliyle yapılan bu hukuksuzluklara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz, baş eğmeyeceğiz" dedi.

Gözler şimdi Cumartesi günü Ankara’da yapılacak büyük buluşmaya ve Özgür Özel’in açıklayacağı eylem planına çevrildi.