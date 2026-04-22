Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve 18 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Adıgüzel'e "Suç işleme amacıyla örgüt kurma" suçlmaası yöneltildi.

AVUKATLARDAN TEPKİ

CHP avukatları Çağlar Çağlayan, Emre Telci ve diğer hukukçu isimler, sevk yazısının gösterilmemesine tepki gösterdi. Telci, "Bunun adı net bir şekilde adil yargılanma hakkının ihlalidir! Savunma hakkının ihlalidir! Açık bir keyfi yönetimdir! Şahsım adına tutuklamaya sevk yazısını görmeden, müvekkilimle görüşmeden göstermelik bir sulh ceza sorgusuna girmeyi reddediyorum" dedi.

İlerleyen saatlerde görüşmeler sonucunda uygulamadan vazgeçildi. Avukatlar da hakimlik sorusuna girmeye başladı.

TANAL'DAN TEPKİ

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, sorgu işlemlerinin iki ayrı hakimlikte devam etmesine tepki gösterdi. 9 kişinin tutuklandığını, Adıgüzel dahil 10 ismin işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.

19 İSİM DE TUTUKLANDI

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında da sabah saatlerinde tutuklama kararı verildi. Yaklaşık 20 saat süren bir adliye sürecinden sonra toplam tutuklu sayısı 19'a yükseldi.