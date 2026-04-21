Ataşehir Belediye'sine yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel adliyeye sevk edildi.
Ataşehir Belediyesi'nde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltı işlemlerinin üzerinden geçen 3 günün ardından adliyeye sevk işlemleri yapıldı.
Onursal Adıgüzel de dahil olmak üzere gözaltına alınan 20 kişinin bu sabah saatlerinde hastanedeki sağlık kontrolleri tamamlandı. Onursal Adıgüzel ve beraberindeki isimler, soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.
Adıgüzel'in yanı sıra gözaltına alınan kişiler şu şekilde:
Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Oğuz Kaya
Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Orhan Aydoğdu
Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız
Ataşehir Belediyesi Mali İşler Müdürü Mürteza Kutluk
Ataşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan
Ataşehir Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Aysun Gökçen
Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Basri Onur Dedetaş
Ataşehir Belediyesi Plan Proje Müdürü Nimet Karademir
Ataşehir Belediyesi İmar Ruhsat Müdürü Gülbin Ergünay
Ataşehir Belediyesi Yapı İmar Müdürü Ezgi Nur Yılmaz
Ataşehir Belediyesi Mimar Aslı Sevinç Afat
Ataşehir Belediyesi Zabıta Komiser Yardımcısı Mehmet Yılmaz
Birkan Birol Yıldız'ın şoförü Çağlar Kaya
Onursal Adıgüzel'in şoförü Doğancan Topal
Bir yapı şirketinden Mesut Bayram
Bir mimarlık firmasından Fatih Velioğlu
Belediye çalışanı Haydar Battal
Bir yapı şirketinden Murat Gerger ve Cengiz Gündoğan
