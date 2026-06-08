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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nde soru önergelerinin yetersiz yanıtları tartışma konusu oldu. Birgün’ü haberine göre, 2 Haziran 2023’te başlayan ve devam eden 28. Yasama Dönemi’nde, bakanlıklara yöneltilen çok sayıda yazılı soru önergesinin yasal süre içinde yanıtlanmadığı görüldü.

YANITLAMA ORANI YÜZDE 14

12 Mayıs 2026 itibarıyla TBMM Başkanlığı tarafından işleme alınan 44 bin 154 yazılı soru önergesinden 6 bin 157’sine yasal süre içerisinde cevap verildi. Buna göre, soru önergelerinin zamanında yanıtlanma oranı yüzde 14 olarak kayıtlara geçti.

SÜRE AŞIMINDAN SONRA CEVAP

Meclis verilerine göre, yasal sürenin ardından yanıtlanan önerge sayısı 24 bin 53 oldu. Buna karşılık 12 bin 742 yazılı soru önergesi ise yanıtsız kaldı.

BAKANLIKLARA GÖRE ORANLAR

Bakanlıkların soru önergelerine verdiği yanıtlarla ilgili verilerde, bazı kurumlarda cevaplanmama oranlarının dikkat çekici seviyelere ulaştığı görüldü.

Buna göre yanıtsız bırakılan soru önergelerinin oranları şöyle sıralandı:

İçişleri Bakanlığı: Yüzde 42

Sağlık Bakanlığı: Yüzde 60

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Yüzde 53

Adalet Bakanlığı: Yüzde 31

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Yüzde 38

MECLİS BAŞKANLIĞI DA RAHATSIZ

TBMM Başkanlığı, bakanlıklardan soru önergelerine verilen cevapların, “Meclis’in saygınlığına uygun olacak şekilde soruları tam olarak karşılayan, yeterli ve tatminkâr nitelikte hazırlanması” yönünde talepte bulunulduğunu bildirdi.

YANITLARIN İÇERİKLERİ DE TARTIŞMA KONUSU

Soru önergelerine verilen cevapların içeriği de tartışma konusu oldu. Bazı yanıtlarda milletvekillerinin yönelttiği sorular yerine kurumların internet sitelerine yönlendirme yapıldığı, ancak paylaşılan bağlantılarda ilgili soruların karşılığının yer almadığı belirtildi.