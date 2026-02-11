Yeniçağ Gazetesi
11 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
AYŞE BARIM’A 12 YIL 6 AY CEZA HAPİS CEZASI
Anasayfa Gündem Atamalara hangi lider ne dedi? Gündeme bomba gibi düştü

Atamalara hangi lider ne dedi? Gündeme bomba gibi düştü

Bakanlardan Ali Yerlikaya ve Yılmaz Tunç'un görevden alınarak yerlerine Mustafa Çiftçi ve Akın Gürlek'in atanması yankı buldu. Siyasi parti liderlerinin atama kararları sonrası yaptığı açıklamalar merak konusu oldu.

Murathan Demircioğlu Derleyen: Murathan Demircioğlu
Haberi Paylaş
Atamalara hangi lider ne dedi? Gündeme bomba gibi düştü - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının bulunduğu Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görevden alındı.

Yerlikaya'nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atanırken Tunç'un yerine ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek göreve getirildi.

Atama kararları sonrası siyasi parti liderleri açıklama yaptı.

1 4
Atamalara hangi lider ne dedi? Gündeme bomba gibi düştü - Resim: 2

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki grup toplantısında konuya ilişkin "Dün gece kabinine de nöbet değişikliği yaşandı. Yılmaz Tunç ile Yerlikaya'ya bugüne kadar ki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Çiftçi ve Gürlek'e başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

2 4
Atamalara hangi lider ne dedi? Gündeme bomba gibi düştü - Resim: 3

Özgür Özel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına yönelik "Partiye operasyon yapmak için İstanbul'a Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirilen birisi, bugünün ilk saatlerinde Adalet Bakanlığına atanabilmiştir. İki siyasi görev arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine de saldıracak" dedi.

CHP lideri Özel'in açıklaması şöyle:

İki siyasi görev arasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğine de saldıracak, İstanbul İl Kongresi’ni, iki seçim önceki il kongresini iptal edip oraya kayyım atayacak, o kayyımı hâlen daha bir taraftan görevde tutacak, bir yandan partinin tüm seçilmişlerine her fırsatta iftira kampanyaları üzerinden siyasi bir operasyon olduğu bilinen adli süreçleri yürütecek, sonra da dönüp gelip tekrar siyasi bir pozisyona oturacak ve bütün dünyanın gözünün içine bakıp da ‘Türkiye hukuk devletidir’ diyecekler. Bu büyük saldırının herhangi bir sabahındayız.

3 4
Atamalara hangi lider ne dedi? Gündeme bomba gibi düştü - Resim: 4

Müsavat Dervişoğlu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına tepki gösterdi.

Dervişoğlu, "Davaların siyasi olduğunun kanıtıdır" dedi.

İYİ Parti liderinin açıklaması şöyle:

Tam gece yarısı kabinede değişiklik yapıldı, iki önemli bakan görevden alındı yerine yenileri getirildi. Tek adam rejimleri böyledir, biri gider, diğeri gelir, isimlerin, şahısların hiçbir önemi yoktur. Kabinenin başı haricinde hiçbir değişiklik de önemli değildir. Bütün bakanlıklar artık cumhurbaşkanının talimatlarını yerine getiren temsil makamı olmaktan öte bir anlam ifade etmemektedir. Bu açıdan yeni kabine değişikliği ucube sistemdeki illüzyondan başka bir şey değildir.

Ancak ana muhalefet partisine yönelik en büyük hukuki süreçleri yöneten ismin Adalet Bakanı olarak görevlendirilmesi bu davaların siyasi yönünü somutlaştırmış ve resmileştirmiştir. İktidar muhalefete yönelik baskısını resmi hale getirmekten ve aleni şekilde sergilemekten çekinmemektedir. Davayı açan kişi dava süreci başlamadan davayı yürüten hakimlerin başına geçiyor, düşünebiliyor musunuz? Aynı zamanda olası itiraz makamlarının da odağında yer alıyor. Yani size dava açan, sizinle ilgili kararı verecek olan makamın üstünde ve karara itiraz edebileceğiniz makamların merkezinde konumlanmış durumda. Böyle bir ortamda hiçbir süreçten Türkiye'ye demokrasi ve hukuk süreci çıkmaz.

4 4
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro