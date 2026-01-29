Üç kulvarda yoluna devam eden Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için Atalanta forması giyen Ademola Lookman’a yeniden yöneldi. İtalyan ekibinin Nijeryalı oyuncu için 45 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenilirken, sarı-lacivertliler pazarlıklara başladı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, Atalanta ilk görüşmede Fenerbahçe’den 45 milyon euro istedi. Taraflar arasındaki bonservis görüşmeleri sürerken, İtalyan kulübünün 40 milyon euro seviyelerine kadar inebileceği belirtiliyor.

TEDESCO'NUN İSTEĞİ

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco’nun talebi doğrultusunda hücum hattına takviye yapmayı planlıyor. İtalyan çalıştırıcının, eski öğrencisi Lookman’ın transferine sıcak baktığı ifade ediliyor.

19 MAÇTA 3 GOL, 2 ASİST

28 yaşındaki Ademola Lookman, bu sezon Atalanta formasıyla 19 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.