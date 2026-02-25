Atalanta, Borussia Dortmund’u 4-1 Yenerek Son 16 Turu Garantiledi

Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-off turu rövanş maçında Atalanta, sahasında Borussia Dortmund’u ağırladı.

Atalanta, maçın 5. dakikasında Scamacca ve 45. dakikada Zappacosta’nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

57. dakikada Pasalic farkı üçe taşıdı, Dortmund 75. dakikada Adeyemi ile yanıt verdi. 90+7’de penaltı Atalanta penaltı kazandı ve Samardzic penaltıyı gole çevirerek maçın skorunu 4-1 yaptı. Böylece Atalanta, etkileyici bir geri dönüşle Son 16 turuna yükseldi.

İtalyan ekibi bir sonraki turda Arsenal veya Bayern Münih ile eşleşecek.