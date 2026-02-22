Serie A’nın 26. haftasında Atalanta BC ile SSC Napoli karşılaştı. Ev sahibi Atalanta, sahasında oynanan maçı 2-1’lik skorla kazandı.

Konuk ekip, 18. dakikada Sam Beukema’nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı üstün tamamladı.

Atalanta ikinci yarıda oyuna ağırlığını koydu. Ev sahibi ekip, 61. dakikada Mario Pašalić ile skoru eşitledi. 81. dakikada sahneye çıkan Lazar Samardžić ise attığı golle Atalanta’ya galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla, ligde oynadığı son 9 maçta yenilmeyen Atalanta puanını 45’e yükseltti. Son iki maçında 5 puan kaybeden Napoli ise 50 puanda kaldı ve lider Inter Milan’in 14 puan gerisine düştü.

Atalanta gelecek hafta US Sassuolo deplasmanına konuk olacak. Napoli ise sahasında Hellas Verona FC karşısında puan arayacak.