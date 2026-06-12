Kaynak: İHA

Belediye, sezon sonuna kadar 250 bin metrekare sathi kaplama, 120 bin metrekare kilitli parke taşı uygulaması, 10 bin metrekare asfalt yama çalışması gerçekleştirmeyi ve 18 kilometrelik yeni imar yolu açmayı planlıyor.

Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hem merkez hem de kırsal mahallelerde yol bakım ve yenileme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Sahada yoğun mesai harcayan ekipler, kullanım nedeniyle yıpranan yolları asfalt yama, sathi kaplama ve parke taşı döşeme çalışmalarıyla daha güvenli ve konforlu hale getiriyor. Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda sürdürülen yatırımlarla ilçenin ulaşım ağı daha da güçlendirilirken, yaz dönemi boyunca hedeflenen projelerin tamamlanması amaçlanıyor.

Çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fen İşleri Müdürü Hüseyin Yasin Yılmaz, “2026 yılı yaz programımız kapsamında 250 bin metrekare sathi kaplama, 120 bin metrekare kilitli parke taşı döşemesi, 10 bin metrekare sıcak asfalt yama ve 18 kilometre imar yolu açılması planlanıyor. Bunun yanı sıra kırsal mahallelerimizde yol genişletme, kanal temizliği ve reglaj çalışmalarımız da kesintisiz şekilde sürüyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Türkel: “Atakum’un ulaşım sorunlarını çözmek için çalışıyoruz”

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel ise ilçede yürütülen üstyapı çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirterek, “Vatandaşlarımızın güvenli ve rahat ulaşım imkanlarına kavuşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimizin özverili çalışmaları sayesinde bozulmuş ve hasar görmüş yollar tek tek yenileniyor. Yol yapım ve bakım çalışmalarımızda önemli ilerlemeler kaydettik. Atakum’un ulaşım altyapısını daha güçlü hale getirmek adına gece gündüz sahadayız. Çalışmalarda kullandığımız malzemeler, üretim kapasitesini sürekli artırdığımız Taflan Taş ve Parke Tesisimizde hazırlanıyor. İlçemizin yol sorunlarını tamamen ortadan kaldırıncaya kadar üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.