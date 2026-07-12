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Kaynak: İHA

Atakum Belediyesi ile Atakum Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde Atatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sergide, dikiş, nakış, mefruşat ve farklı el sanatları alanlarında eğitim gören kursiyerlerin eserleri yer aldı. Giyim ürünlerinden çini çalışmalarına, dekoratif objelerden tablolara kadar birçok farklı çalışmanın sergilendiği etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Otantik ürünlerin sergilendiği stant ise ziyaretçilerin en fazla ilgi gösterdiği bölümler arasında yer aldı. Nostaljik müzikler eşliğinde gezilen sergide, kadınların el emeği ürünleri büyük beğeni topladı.

Sergiyi ziyaret eden Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, kursiyerlerle sohbet ederek hazırlanan çalışmaları inceledi. Açılışta konuşan Yıldız, Atakum Belediyesi öncülüğünde düzenlenen meslek edindirme kurslarının kadınların mesleki gelişimine katkı sunduğunu ve aile ekonomisine destek sağladığını vurguladı.

Yıldız, Atakum Belediyesi ile Atakum Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinin kadınların yeni beceriler kazanmasına önemli katkılar sunduğunu belirterek, geleneksel hale gelen sergide kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı birbirinden değerli eserlerin yer aldığını ifade etti. Etkinliğin ortaya çıkmasında emeği bulunan eğitmenlere ve kursiyerlere teşekkür eden Yıldız, serginin kadın emeğinin görünür kılınması açısından önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.