Atakum Belediyesi 2026 Şubat Ayı Olağan Toplantısı ikinci oturumu, Başkan Vekili Halil Taşkın başkanlığında yapıldı. Toplantıda Samsun’da çiftçilere fide desteği sağlanması çıktı.

FİDE DESTEĞİ VERİLECEK

Hibe, belediyeye ait yaklaşık 500 metrekarelik alanda oluşturulacak fide üretim serası için kullanılacak. Serada üretilecek domates, biber, salatalık gibi sebze fideleri ile kentin kırsal mahallelerinde tarımla uğraşan ailelere fide desteği uygulanacak.

Projeyle, farklı ilçelerde ve şehirlerdeki üreticilere sebze fideleri satılarak belediye ek gelir kazandırılması planlanıyor.

Yıllık 150 bin adet sebze fidesi üretimi hedefleniyor.