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Kaynak: İHA

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’in kent genelinde spor kültürünü yaygınlaştırmak ve sahil şeridini sosyal aktivitelerle canlandırmak amacıyla başlattığı çalışmalar meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen turnuva, Atakum sahilinin en uğrak noktalarından biri olan Denizevleri Amfi Tiyatro Alanı’nda gerçekleştirildi.

Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı organizasyon, hem sporculardan hem de tribünleri dolduran Atakumlulardan yoğun ilgi gördü. Turnuvanın öne çıkan detayları ve sıralama şu şekilde gerçekleşti:

Katılım: Turnuvada toplam 14 takım ve 70 sporcu kum sahaya çıkarak ter döktü.

Finalin Adı: Çeyrek ve yarı final etaplarını kayıpsız geçen BNP ile Mavi Buzdolabı takımları finalde kozlarını paylaştı. Seyircilerin alkışları ve tezahüratları eşliğinde oynanan nefes kesen final maçı sonrasında şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf Mavi Buzdolabı oldu.

TURNUVA GENEL SIRALAMASI:

Mavi Buzdolabı (Şampiyon)

BNP

Atakent Hardball

Misteria

ATAKUM BELEDİYESİ’NDEN SERİNLETEN İKRAM

Atakum sahilinde renkli ve festival havasında görüntülere sahne olan turnuva boyunca, belediyenin sosyal belediyecilik faaliyetleri de sahadaydı. Atakum Belediyesi Mobil Aşevi, sıcak yaz gününde hem sahada mücadele eden sporcuları hem de heyecanlı karşılaşmaları takip eden vatandaşları unutmayarak turnuva boyunca soğuk limonata ikramında bulundu.

BAŞKAN TÜRKEL: "HEDEFİMİZ ATAKUM’U SPORDA MARKA KENT YAPMAK"

Karşılaşmaları tribünden vatandaşlarla birlikte büyük bir heyecanla takip eden Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, kentin dinamik yapısına vurgu yaparak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Atakum, genç nüfusu ve enerjik yapısıyla sporda ülkemizin yükselen değerlerinden biri haline geldi. Kentimizde her yaştan vatandaşımızı sporla buluşturmayı temel hedefimiz olarak görüyoruz. Çeşitli spor branşlarında hem ulusal hem de uluslararası platformlarda çok önemli başarılara imza atılıyor.

Biz de Atakum'u spor alanında tam anlamıyla bir marka kent haline getirmek için projelerimize ara vermeden devam ediyoruz. Düzenlediğimiz bu plaj voleybolu turnuvası da son derece sportmence ve centilmence geçti. Kum sahada turnuva boyunca harika bir mücadele ortaya koyan sporcularımıza, takımlarımıza, teknik ekibe ve tribünleri boş bırakmayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."