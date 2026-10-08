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Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilçede görev yapan basın mensupleriyle birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Fidanlık ve Ata Tohumu Üretim Merkezi’ni ziyaret etti. Çıkrıkçı Mahallesi’nde yaklaşık 7 dekarlık arazi üzerinde kurulu merkezde yürütülen çalışmalara ilişkin Park ve Bahçeler Müdürü Taner Akıncı basını bilgilendirdi.

137 ÇEŞİT ATA TOHUMU TOHUM BANKASI'NDA

Merkezde kurulan tohum bankasında, doğal yöntemlerle elde edilen yaz ve kış sebze-meyve tohumları özenle muhafaza ediliyor. Çeşitlendirme çalışmaları sayesinde tohum bankasındaki ürün sayısı 137 farklı ata tohumu çeşidine ulaştı.

Domates, biber, patlıcan, salatalık ve nar gibi ürünlerden elde edilen tohumlar fide haline getirilerek hem belediye üretiminde değerlendiriliyor hem de her yıl ilkbahar döneminde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Bu sayede evlerde sebze yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve yerli tohumların gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

"BELEDİYECİLİK SADECE YOL YAPMAK DEĞİL"

Üretim merkezinin yalnızca tohum korumadığını, aynı zamanda kentin peyzaj ihtiyaçlarını da karşıladığını belirten Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş şu ifadeleri kullandı:

"Belediyecilik sadece yol yapmak, çöp toplamak değil. Göreve geldiğimizden bu yana bu üretim merkezimizde önemli çalışmalar yapıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün kent peyzajında kullandığı bitkilerin önemli bir bölümünü kendi bünyemizde üretiyoruz. Hem ilçemizin iklim koşullarına uygun bitkileri yetiştiriyoruz hem de değişen iklim koşullarına göre daha az su tüketen bitkilerin üretimini gerçekleştiriyoruz."

Başkan Ertaş, ilkbaharda dağıtılan fideler sayesinde çocukların da saksıda veya bahçede domatesin, biberin yetişme sürecine yakından tanıklık ettiğini vurguladı.

YEREL ÜRÜNLERLE BASINA ÖZEL İKRAM

Programın sonunda Başkan Ertaş, üretim merkezini gezen basın mensuplarına öğle yemeği ikram etti. Menüde kuru fasulye ve pilavın yanı sıra belediye bünyesinde üretilen biber ve patlıcandan hazırlanan turşu ile reçeller, ayrıca belediye zeytinliklerinden elde edilen yeni sezon zeytinyağı ve yeşil kırma zeytin yer aldı.

Ziyarete Başkan Ertaş'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri ve çok sayıda gazeteci katıldı.