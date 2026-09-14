Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Söğüt ilçesinde düzenlenen 745. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen ata sporları etkinlikleri, vatandaşlara heyecan dolu anlar yaşattı.
Şenliklerin ikinci gününde düzenlenen karakucak güreşleri ve cirit müsabakaları, yoğun katılımla takip edildi. Er meydanında pehlivanlar kıyasıya mücadele ederken, cirit sahasında atlı sporcuların sergilediği performanslar izleyenlerden büyük alkış aldı.
Etkinliklerin ardından müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.