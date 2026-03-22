Son dönemde verdiği kilolar ve fit görünümüyle büyük beğeni toplayan ünlü komedyen Ata Demirer, özel hayatındaki mutluluğuyla da gündemden düşmüyor. Bir süredir Dilara Alemdar ile birliktelik yaşayan Demirer, bayram tatilini fırsat bilerek sevgilisiyle birlikte romantik bir İtalya yolculuğuna çıktı.

ROTAYI VENEDİK'E ÇEVİRDİLER

İş ve sanat dünyasındaki yoğun temposuna ara veren Ata Demirer, sevgilisi Dilara Alemdar ile soluğu Venedik’te aldı. Arkadaş gruplarının da eşlik ettiği bu keyifli seyahatte, şehrin tarihi dokusunda romantik anlar yaşayan çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

AŞK POZLARI GÜNDEM OLDU

Sosyal medya hesaplarından tatil karelerini paylaşan ünlü komedyen, takipçilerini adeta aşk dolu bir tura çıkardı. İkilinin Venedik kanallarındaki romantik pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak magazin dünyasında "haftanın en çok konuşulanları" arasına girdi.

Demirer, paylaştığı fotoğraflara "İyi bayramlar" yazdı.

Öte yandan son günlerde sosyal medyada en fazla konuşulan başlık ise Demirer'in geçirdiği dikkat çekici kilo verme süreci oldu. Ünlü komedyen, kendisi hakkında ortaya atılan "mide ameliyatı" ve "bağırsak temizliği" iddialarını net bir şekilde reddederek, yaşadığı kilo kaybının herhangi bir cerrahi müdahaleyle gerçekleşmediğinin altını çizdi.

30 KİLOYU NASIL VERDİ?

Ata Demirer kendisine yöneltilen, "Nasıl zayıfladın?" sorularını sosyal medyadan yanıtladı.

Ata Demirer, "İnsan eliyle yapılmış şeyleri yemeyin!" dedi.

Ata Demirer, "Temel olan şeyi söylüyorum. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz. Reçel yemiyoruz, çünkü insan yapıyor. Bal yiyoruz çünkü arı yapıyor. Gofret yok. Muz, mandalina var. Ekmek yok. Et ye, doğada var. Ama etin üzerine mayonez dökmüyoruz" diye konuştu.

Son dönemde adeta eriyen ve fit görüntüsüyle herkesi şaşırtan ünlü komedyen Ata Demirer, yaklaşık 30 kilo vermesini sağlayan sağlıklı yaşam rutinini paylaştı. Takipçilerinden gelen "Nasıl zayıfladın?" sorularını samimiyetle yanıtlayan usta sanatçı, bambaşka bir görünüme kavuşmasının anahtarını açıkladı. Demirer şunları söyledi:

"22.30'da yatıp 5.30'da kalkıyorum. Önce sporumu yapıp ardından kahvaltı ediyorum. Kahvaltıda yumurta, zeytin, zeytinyağı, domates, biber, bir dilim ekmek, az peynir ve bal yiyorum. 2 öğün besleniyorum. Akşam balık ya da et yiyorum.

Boğaz'da kürek çekmeye başladım. Haftada 3 gün kürek çekip sonra işlerimi yapıyorum."