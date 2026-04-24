İzmir’in köklü kulüplerinden Altay, zorlu geçen sezonun ardından 3. Lig’de kalmayı başarırken, yaklaşan genel kurul öncesinde camiada sakin bir bekleyiş hâkim. Bu süreçte teknik direktör Mehmet Can Karagöz ile kaptanlar Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam ve Deniz Kadah anlamlı bir ziyarete imza attı.

Türkiye’nin sevilen komedyenlerinden Ata Demirer, daha önce katıldığı programlarda sporla yakından ilgilendiğini ve tribün kültürü açısından kendisini Altay ile Adana Demirspor’a yakın hissettiğini dile getirmişti. İzmir ve Ege Bölgesi’nin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Demirer, merhum sanatçı Ferdi Özbeğen’in de Altaylı olduğunu hatırlatarak, tribünlerde sıkça çalınan “Gündüzüm Seninle” şarkısının bu bağını daha da güçlendirdiğini ifade etmişti.

İzmir’de vakit geçirmekten hoşlanan Demirer, kısa süre önce Urla’da Altay formasıyla çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. “Urla hatırası” notuyla yayınladığı ve dut yerken poz verdiği kareler, taraftarlar arasında büyük ilgi gördü.

Son olarak Altay teknik heyeti ve takım kaptanları, Urla’da Demirer ile bir araya geldi. Bu buluşmada ünlü oyuncuya 35 numaralı ve ismine özel hazırlanmış Altay forması takdim edildi. Ziyaret, camiada ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Demirer de bu özel anı “Büyük Altay” notuyla takipçileriyle paylaştı.