Kaynak: Haber Merkezi

Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyuruda bulunan ünlü sanatçı Ata Demirer, adının karıştırıldığı yeni bir dolandırıcılık yöntemine dikkat çekti.

Telefonda kendisini, kardeşi Cenk Demirer'i veya aile çevresini referans göstererek maddi yardım, borç ya da acil nakit talep eden şahıslara karşı takipçilerini uyaran komedyen, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

"GÜVENLİK BİRİMLERİNE BİLDİRİN"

Takipçilerini mağdur olmamaları konusunda uyaran Demirer, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Telefonda kendini Ata Demirer veya kardeşim Cenk Demirer olarak tanıtan veya ailemize mensup bir yakınımız olduğunu iddia edip borç, acil nakit, destek vb. isteyen herhangi bir kişiye itibar etmeyip gerekli güvenlik birimlerine arayan numarayı bildiriniz."