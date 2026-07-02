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Türkiye'de "Komedi Gazinosu" formatının öncülüğünü üstlenen ünlü komedyen Ata Demirer, izleyicilerden yoğun ilgi gören "Ata Demirer Gazinosu" gösterisiyle yaz turnesine çıkıyor. Kış sezonu boyunca kapalı salonlarda izleyiciyle buluşan ve kapalı gişe oynayan gösteri, temmuz ve ağustos ayları boyunca sınırlı sayıdaki temsil için Ege ve Marmara'daki popüler açıkhava tiyatrolarında sahnelenecek. Turne kapsamında sanatçı, yeni şarkıları, güncel şakaları ve mizah klasiklerinden oluşan repertuvarıyla seyirciyle buluşacak.

TAŞKIN SABAH YÖNETİMİNDEKİ ORKESTRAYLA MÜZİK ŞÖLENİ

Müzik ile mizahı bir araya getiren gösteride Ata Demirer'e, usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki geniş bir orkestra eşlik ediyor. Gösteri kapsamında Türk sanat müziğinden operaya, halk türkülerinden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar uzanan oldukça geniş bir yelpazede müzikal performanslar sergilenirken, şarkı araları ise sanatçının kendine has stand-up hikayeleriyle şekilleniyor.

AÇIKHAVA GÖSTERİ TAKVİMİ AÇIKLANDI

BKM organizasyonuyla gerçekleştirilecek olan yaz turnesinin şehir, mekan ve tarih detayları şu şekilde belirlendi:

-18 Temmuz: Altınoluk Açıkhava Tiyatrosu

-20 Temmuz: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

-22 Temmuz: Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

-4 Ağustos: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

-5 Ağustos: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

-12 Ağustos: Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

-14 Ağustos: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu