Beğendik Mahallesi Şehit Rüştü Bayram Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Fahri B. ile eşi Gülhanım B., cami çıkışı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce evlerinin önünde av tüfeğiyle saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yapılan ilk müdahalede çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de olayın yerinde inceleme yaptı. Fahri B. ve Gülhanım B.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

ÖZEL EKİP CİNAYETİ AT NALINDAN ÇÖZDÜ

Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde at nalı izlerine rastlarken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerinden oluşan özel bir araştırma ekibi oluşturuldu. Ekipler tarafından yapılan teknik takip, dinleme, arazi arama-tarama çalışmaları ve 125 saatlik kamera incelemeleri sonucunda M.G.’nin (60) olay yerine bir at vasıtasıyla geldiği ve cinayeti işledikten sonra olay yerinden aynı at ile uzaklaştığı tespit edildi. Ekipler tarafından M.G.’nin adresine gerçekleştirilen operasyonla şahıs gözaltına alındı.

CİNAYETİN SEBEBİ ALACAK-VERECEKMİŞ

Öte yandan, M.G.’nin öldürdüğü Fahri B.’ye yıllar önce 70 bin TL borç verdiği ve parayı geri alamadığı için cinayeti işlediği öğrenildi. Gözaltına alınan M.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. M.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CİNAYETİN ARDINDAN AT ÜZERİNDE KAÇTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca, yaşlı çifti evlerinin önünde öldüren M.G.'nin cinayetin ardından atla olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SANIĞA İKİ KERE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Olayla ilgili Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Duruşmada konuşan sanık M.G., savcılık mütalaasına karşı savunmasında soruşturma kapsamında söz konusu edilen montun bulunup incelenmesi gerektiğini söyledi.

M.G., "Ben soruşturmada söz konusu olan montun bulunmasını ve incelenmesini istiyorum. O mont bulunsaydı ben bugün burada olmayacaktım. Polisler atı sordu ama montu sormadı. Ben hayvanları seven, çocuklarını okutup büyütmüş, işinde gücünde bir insanım. Benim böyle işlerle ne alakam olur" diye konuştu.

Caption

Karar öncesi son sözü sorulan sanık M.G., "Bu olayla benim ilgim yok. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi. Savcılık ise önceki celsede açıkladığı mütalaasını tekrar ederek sanığın her iki maktulü de öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanık M.G.'yi Fahri Baktır'ı 'tasarlayarak kasten öldürme' ve Gülhanım Baktır'ı 'bir suçu gizlemek ve delilleri ortadan kaldırmak amacıyla kadına karşı kasten öldürme' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Kararın açıklanmasının ardından hayatını kaybeden çiftin kızları, "Anneciğim, babacığım rahat uyu. İyi zindanlar" diye sanığa seslenirken, sanığın kızı ise babasına "Seni çok seviyoruz, ne olursa olsun yanındayız" sözleriyle destek verdi.