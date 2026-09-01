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Kaynak: Haber Merkezi

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında, henüz 14 yaşında hayatını kaybeden karate sporcusu Asya Önel’in anısını yaşatmak amacıyla Asya Önel İller Arası Karate Şampiyonası düzenledi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Türkiye Karate Federasyonu ve Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü paydaşlığında gerçekleştirilen şampiyonada 18 ilden 880 sporcu mücadele etti.

29-30 Ağustos tarihlerinde Çorlu 100. Yıl Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonanın ilk gününde 6-10 yaş arasındaki 460 minik sporcu, ikinci gününde ise 11-13 yaş arasındaki 420 yıldız sporcu tatamiye çıktı. Minikler kategorisinde kız ve erkek sporcular 46 farklı kategoride, yıldızlar kategorisinde ise 44 farklı kategoride mücadele etti. Sporcular, karate sporunun temel yarışma dalları olan kata ve kumitede yeteneklerini sergiledi. Programın açılış seremonisinde konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, “Bu şampiyonanın en büyük madalyası, Asya’nın adının ve hayallerinin yaşatılmasıdır.” dedi.

ŞAMPİYONA COŞKULU SEREMONİYLE BAŞLADI

Şampiyonanın ilk gününde sporcular, antrenörler, hakemler ve ailelerin katılımıyla açılış seremonisi düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, 18 ilden gelen sporcuların katılımıyla görkemli bir geçit töreni gerçekleştirildi.

Her ilden bir sporcunun, üzerinde ilin isminin yer aldığı flamanın önünde yürüdüğü geçit töreninde, sporcular kendi illerinden gelen takım arkadaşlarıyla birlikte tatamiyi selamladı. Renkli görüntülere sahne olan geçit töreninin ardından protokol üyeleri günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı.

CANDAN BAŞKAN: “BU ŞAMPİYONANIN EN BÜYÜK MADALYASI, ASYA’NIN ADININ UNUTULMAMASIDIR”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, konuşmasında sporun yalnızca kazanmakla sınırlı olmadığını, çocuklara disiplin, sabır ve mücadele ruhu kazandırdığını belirterek Asya Önel’in anısını yaşatmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın gururunu yaşadığımız bu anlamlı günlerde, Asya Önel İller Arası Karate Şampiyonası vesilesiyle Çorlu’muzda ve Tekirdağ’ımızda sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye’mizin birçok ilinden gelen tüm sporcularımıza, ailelerimize, hakemlerimize ve antrenörlerimize yürekten hoş geldiniz diyorum.