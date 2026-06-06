Sık sık yeni güzellik trendlerinin çıktığı Güney Kore’de son dönemde “elf kulaklarına” sahip olmak için yaptırılan estetik işlemler yaygınlaştı.

The Wall Street Journal’da yer alan habere göre, daha belirgin kulakların yüzü daha küçük gösterdiği düşünüldüğü için Güney Kore’de elf kulağı ameliyatı yaygınlaştı. İşlem 70 dolar gibi bir fiyata plastik cerrahlar tarafından gerçekleştiriliyor. Kulakların sivrileşmesi için hyalüronik asit içeren bir enjeksiyon yapılıyor.

Elf kulakları işlemi pek çok ülkede yapılsa da Güney Kore’de özel olarak ilgi görüyor. Güney Kore’nin başkenti Seul’da “Güzellik Kemeri” olarak bilinen bir mahallede Los Angeles, Miami ve Rio de Janeiro’nun toplamından daha fazla güzellik kliniği bulunuyor.

Elf kulakları modası ilk olarak 5 yıl önce Çinli bir influencerın yaptırdığı ameliyatı paylaşmasıyla yaygınlaşmıştı. Çin’in sosyal medya uygulaması Weibo’da “Elf Kulakları Kozmetik Ameliyat” başlığına 780 milyondan fazla insanın baktığı biliniyor.

İNTERNETTE ARAMALAR YÜZDE 1200 ARTTI

Güney Kore’de estetik işlemler hakkında bilgi veren BarbieTalk adlı platformda “kulak dolgusu” aramaları yüzde 1200 arttı. 32 yaşındaki pazarlama uzmanı Kim Seong-geun de sosyal medya algoritmasının sürekli kendisine “elf kulağı” videoları gösterdiğini, bunun üzerine yaklaşık 3 dolarlık kulak bandı aldığını anlattı.