Orta Doğu'daki devam eden jeopolitik gerilimler küresel risk algısını yüksek tutarken, çatışmaların yayılabileceği ve yükselen enerji fiyatlarının küresel enflasyonu yeniden körükleyebileceği endişesi güçleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada İran yönetiminin pes edeceğini savunarak ardından Küba'nın da düşeceğini öne sürdü. ABD'nin Küba komünist yönetimiyle temas halinde olduğunu belirten Trump, "Yardıma ihtiyaçları var. Küba ile görüşüyoruz." dedi.

Küresel risk algısının yüksek seyrini korumasıyla haftanın son işlem gününde Asya piyasalarında karışık seyir dikkat çekti.

Çin ve Hong Kong enerji risklerinden daha az etkilendi

Bölgede artan enerji maliyetleri ve tedarik sorunları ana gündem maddesi olmayı sürdürürken, Çin'in son dönemde aldığı enerji ihracat önlemleri ile Rus pazarına erişim avantajı, Çin ve Hong Kong piyasalarında risk algısının daha sınırlı kalmasında rol oynuyor.Bu ülkeler bölgede pozitif ayrışırken, imalat sanayi faaliyetlerinin ciddi darbe almayacağı ve enerji arzının devam edeceği beklentisi yatırımcıları rahatlatıyor.

Buna ek olarak Çin Başbakanı Li Çiang, Pekin'de düzenlenen Çin Ulusal Halk Kongresi'nin (ÇUHK) yıllık genel kurulunda hükümetin çalışma raporu ve bütçe taslağını sundu. Çin hükümeti, 2026 yılı için ekonomik büyüme hedefini yüzde 4,5 ile 5 aralığına çekti. Böylece son üç yıldaki yaklaşık yüzde 5 seviyesindeki hedef geriye çekilmiş oldu.

Ayrıca ÇUHK'a sunulan bütçe taslağında savunma harcamalarının bu yıl yüzde 7 artırılarak 1 trilyon 909 milyar 561 milyon yuana (276,8 milyar dolar) çıkarılması öngörüldü.

GÜNEY KORE'DE ENFLASYON BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI



Bölgede takip edilen makro veriler arasında Güney Kore'de şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2 artış gösterdi ve beklentilerin altında gerçekleşti.Jeopolitik gerilim ve enerji tedarik kaygılarının etkisiyle güne negatif başlayan Güney Kore piyasaları, düşük enflasyon verisinin desteğiyle gün içindeki kayıplarını telafi etti.

Bu çerçevede Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyirle 5.584,9 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 55.625 puandan günü kapattı.Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 primle 4.123 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 artışla 25.706 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,7 gerileyerek 79.492 puan seviyesinde bulunuyor.



