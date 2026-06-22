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Kaynak: AA

Küresel piyasalarda risk iştahını artıran en önemli gelişme, ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslarda kaydedilen ilerleme oldu. Orta Doğu’da tansiyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik görüşmeler sürerken, zaman zaman artan gerilime rağmen tarafların masada kalması barış umutlarını canlı tutuyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle bölge genelinde alıcılı bir seyir öne çıkarken, Çin’de kredi faiz oranlarının sabit tutulması da piyasalara destek verdi. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3’te, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,5 seviyesinde bıraktı.

Öte yandan yarı iletken sektöründeki yükselişler bölge piyasalarında öne çıktı. Güney Kore’de Kospi endeksinde işlem gören SK Hynix hisseleri yüzde 5,6 değer kazanırken, şirketin piyasa değeri 1,3 trilyon dolara ulaştı.

Endeksler tarafında ise güçlü kapanışlar dikkat çekti. Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,6 artışla 9.110 puana yükselirken, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 değer kazanarak 72.572 puandan günü tamamladı. Nikkei 225, 72.831,73 puanla rekor seviyeyi test etti.

Bölgede Çin Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 artışla 4.152 puana, Hindistan’da Sensex endeksi yüzde 0,5 primle 77.210 puana yükseldi. Ancak Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 değer kaybederek 23.840 puana geriledi.

Genel tabloda Asya piyasalarında iyimserlik öne çıkarken, Hong Kong’un negatif ayrışması dikkat çekiyor.

Peki bu ayrışma geçici mi, yoksa bölge piyasalarında yeni bir yönün sinyali mi? Gözler, küresel gelişmelerin seyrine çevrildi.