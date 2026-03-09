Asya piyasalarında, süregelen jeopolitik gerginlikler ve artan petrol maliyetlerinin bölge ekonomilerine zarar verebileceği kaygısıyla satıcılı bir grafik gözleniyor. ABD-İsrail ikilisinin İran operasyonlarının hız kesmemesi ve tarafların savaşı sürdürme kararlılığı, küresel ölçekte risk iştahını düşürdü. Operasyonların ardından İran cephesinden Hürmüz Boğazı'na dair gelen tehditkar beyanatlar, dünyanın enerji arzı için hayati önemdeki bu su yolunda sevkiyatı durdurdu. Bu durum, ham petrol rakamlarında keskin tırmanışlara yol açarken, paralelinde küresel enflasyonist baskıları da tetikledi. Harekat başlayalı henüz bir hafta geçmesine rağmen; üreticilerin tahrip olan tesisler, bozulan lojistik ağlar ve nakliye riskleriyle boğuşması, dünya çapındaki kullanıcıların ve şirketlerin aylarca yüksek akaryakıt fiyatlarına maruz kalabileceği riskini doğuruyor. Mevcut süreçte Asya endekslerinde kırmızı bir tablo hakimken Japonya ve Güney Kore odaklı kayıplar ön plana çıkıyor.

ASYA BORSALARINDA GÜN İÇİNDE YÜZDE 7'Yİ AŞAN DÜŞÜŞLER GÖRÜLDÜ

Asya genelinde seans içinde yüzde 7’yi geçen gerilemeler kaydedilirken Güney Kore ve Japonya piyasalarında sert satışlar yaşandı. Güney Kore Kospi endeksinde devre kesicilerin devreye girmesiyle işlemlere mola verilirken, Japonya ve Güney Kore borsalarında kapanışa doğru zararlar bir miktar azaltıldı. Güney Koreli çip devleri SK Hynix hisseleri yüzde 10,3, Samsung Electronics yüzde 8,2 ve Hanmi Semicon ise yüzde 8,1 değer kaybetti. Japonya cephesinde de teknoloji odaklı başlayan satış dalgasının tüm sektörlere yayıldığı gözlemlendi. Çin ve Hong Kong tarafında ise enerji ihtiyacının Rusya üzerinden karşılanabileceği iyimserliği ve ekonomilerin krizlere dayanıklılığına olan güven, kayıpların diğer bölgelere nazaran daha kısıtlı kalmasını sağladı.

ÇİN'DE DEFLASYON ENDİŞELERİ AZALDI

Ekonomik veri akışında ise Çin’in şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1 yükselerek tahminleri geçti. Ülkede TÜFE en son Şubat 2024’te yüzde 1 artmıştı. Çin TÜFE verisi ilgili dönemde yıllık yüzde 1,3 ile Ocak 2023’ten bu yana en hızlı ivmelenmesini yakalayıp beklentileri geride bıraktı. Ülkede, şubat dönemine ait Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yüzde 0,9 ile öngörülenden daha az düştü. Çin yönetimi, geçen hafta Pekin’de gerçekleştirilen Çin Ulusal Halk Kongresinin (ÇUHK) yıllık toplantısında, enflasyon gayesini yüzde 2 olarak duyurmuştu. Bu verilerle Güney Kore Kospi endeksi yüzde 6 kayıpla 5.251,9 puandan, Japonya Nikkei 225 endeksi yüzde 5,2 düşüşle 52.707,5 puandan kapandı. Şu dakikalarda Çin Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 azalışla 4.101 puanda, Hong Kong Hang Seng endeksi ise dünkü kapanışın yüzde 1,9 altında 25.269 puanda seyrediyor. Hindistan Sensex endeksi ise yüzde 2,3 düşüşle 77.126 puan bandında ilerliyor.