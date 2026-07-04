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Kaynak: AA

Asya piyasalarında ilk yarının tartışmasız yıldızı Güney Kore oldu. Ülkenin teknoloji devleri Samsung Electronics ve SK Hynix, küresel yapay zeka sistemlerinde hayati önem taşıyan gelişmiş bellek çiplerine olan yoğun talepten aslan payını aldı. Yüksek bant genişliğine sahip bu ürünlerin satış patlaması, çip ihracatını zirveye taşırken ülkenin makroekonomik görünümüne de doping etkisi yaptı.

Yabancı yatırımcıların akınına uğrayan Kospi endeksi, 2025 yılını 4.214 puan seviyelerinden kapatmışken, 30 Haziran itibarıyla 8.476 puana fırlayarak yatırımcısına yüzde 101,1 kazandırdı. Bu hızlı yükseliş sürecinde, kredili hisse işlemleri ve kaldıraçlı yatırımlarda yaşanan aşırı ısınma düzenleyici kurumların uyarılarına neden olup ufak çaplı düzeltmeler getirse de endeksin "Asya'nın lideri" unvanını almasını engelleyemedi.

JAPONYA'DA İKİLİ ETKİ: TEKNOLOJİ VE ZAYIF YEN

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, ilk yarıyı yüzde 39,2'lik güçlü bir değer kazancıyla tamamladı. Bu başarının arkasında iki temel faktör yer aldı:

Tokyo Electron ve Advantest gibi yarı iletken altyapı şirketlerinin küresel yapay zeka yatırımlarından doğrudan fayda sağlaması.

Dolar/yen paritesinin 162,84 ile son 40 yılın en yüksek seviyesini görmesi sonucu zayıflayan yenin, Japon ihracatçı şirketlerin kârlılığını ciddi şekilde artırması.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası haziran ayında politika faizini yüzde 0,75'ten yüzde 1'e çıkartarak son 31 yılın zirvesine taşımasına rağmen, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikaları döviz kurları üzerindeki baskıyı korumaya devam etti.

ÇİN VE HONG KONG'DA EMLAK KRİZİ FRENİ

Güney Kore ve Japonya'daki ralli rüzgarı ne yazık ki Çin Seddi'ni aşamadı. Çin'de sanayi üretimi ilk beş ayda yüzde 5,4 artsa da, ülkenin yakasını bırakmayan gayrimenkul sektörü krizi ve zayıf iç talep, Şanghay bileşik endeksinin getirisini yalnızca yüzde 3,2'de sınırladı. Pekin yönetiminin piyasalardaki aşırı spekülasyonu önlemek adına denetimleri sıkılaştırması da yatırımcı iştahını baskılayan bir diğer unsur oldu.

Bölgenin en büyük hayal kırıklığını ise yüzde 10,7 değer kaybeden Hong Kong Hang Seng endeksi yaşattı. Çinli yapay zeka, otonom sürüş ve robotik şirketlerinin halka arz (IPO) süreçleri Hong Kong borsasında 21,6 milyar dolarlık devasa bir kaynak yaratıp geçen yıla göre yüzde 51 artış gösterse de; Çin'in sermaye çıkışı kontrolleri ve küresel fonların bölgeye temkinli yaklaşımı ana endeksteki erimenin önüne geçemedi.