ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının kısa sürede sona ereceği beklentisi, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran’la savaş çok yakında bitecek” açıklaması, uzun soluklu bir çatışma endişesini azaltarak yatırımcı güvenini güçlendirdi.Bu olumlu gelişmelerle birlikte petrol fiyatlarındaki düşüş, enerji maliyetlerinin baskısından etkilenen hisse senedi piyasalarına nefes aldırdı.

Dün 120 dolara yaklaşan Brent petrol varil fiyatı, Trump’ın açıklamalarının ardından sert gerileyerek 82,7 dolara kadar inmiş, bugün ise yüzde 5,6’lık yükselişle 91,6 dolar civarında dengelenmişti.Küresel risk iştahının artması ve enerji fiyatlarındaki gerileme, Asya borsalarında belirgin alıcılı bir seyri beraberinde getirdi.

GÜNEY KORE VE JAPONYA’DA TEKNOLOJİ RALLİSİ

Son dönemde sert satış baskısı gören Japonya ve Güney Kore endekslerinde, yatırımcıların daha cazip seviyelerden teknoloji hisselerine yönelmesiyle hisse ve sektör bazlı yükselişler dikkat çekti.Japonya’da Nikkei 225 endeksinde yarı iletken ekipman üreticisi Lasertec yüzde 14,5, gelişmiş elektronik kablo ve ekipman üreticisi Furukawa Electric yüzde 8,5, elektronik ekipman üreticisi Fujikura yüzde 6,1 ve yarı iletken test ekipmanı üreticisi Advantest yüzde 4,7 yükseliş kaydetti.Güney Kore’de Kospi endeksinde yarı iletken devi SK Hynix yüzde 12,7, Samsung Electronics yüzde 8,7 ve Hanmi Semiconductor yüzde 5,3 değer kazandı.Çin ve Hong Kong’da da teknoloji hisseleri öncülük ederken, petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle enerji ve petrokimya şirketlerinin hisseleri genel olarak geriledi.

JAPONYA BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BÜYÜDÜ



Orta Doğu’da savaşın yakında biteceği beklentisinin yarattığı olumlu hava ile Çin ve Japonya’dan gelen güçlü makro veriler, bölgedeki piyasa yükselişini destekledi.

Japonya’da 4. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 1,3 artarak tahminleri aştı.Bu veri, Japon ekonomisinin direnç gösterdiğini ortaya koyarken, Japonya Merkez Bankası’na (BoJ) faiz artırımı için daha geniş bir alan sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Para piyasalarında, jeopolitik rahatlama ve olumlu verilerin etkisiyle BoJ’un nisan ayında 25 baz puan faiz artırımına gideceği beklentisi güçlendi; yıl sonuna kadar toplam iki faiz artırımı öngörülüyor.Çin’de ocak-şubat döneminde ihracat yıllık yüzde 21,8, ithalat yüzde 19,8 artarak beklentileri geride bıraktı. Bu güçlü dış ticaret performansı, küresel ticaret gerilimleri ve gümrük vergilerine rağmen dünyanın ikinci büyük ekonomisinin sağlam durduğunu gösterdi.

Bu gelişmelerin ışığında Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 5,4 primle 5.532,6 puandan, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 3 yükselişle 54.308,5 puandan günü kapattı.Şu sıralarda Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 artışla 4.120 puanda, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 2 yükselişle 25.923 puanda işlem görüyor.Hindistan’da Sensex endeksi ise yüzde 0,7 değer kazanarak 78.047 puan seviyesinde bulunuyor.