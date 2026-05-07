Bölge genelinde alıcılı bir görünüm hakim olurken, 3 günlük tatilin ardından yeniden açılan Japonya borsasında güçlü yükselişler dikkat çekti. ABD ile İran arasında anlaşma sağlanacağına yönelik beklentiler, risk iştahını artıran başlıca unsur oldu.

Söz konusu iyimserlikle birlikte, Hürmüz Boğazı’ndan enerji sevkiyatının artabileceği beklentisi, enerji ithalatına bağımlı Asya ekonomileri için olumlu bir tablo oluşturdu.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası 18-19 Mart tarihli para politikası toplantı tutanaklarını yayımladı. Tutanaklarda, üyelerin çoğunluğunun Orta Doğu kaynaklı enerji şokunun uzaması ve enflasyonist baskıların artması durumunda faiz artırımına ihtiyaç duyabileceği görüşünde olduğu görüldü.

Bazı üyeler faiz artırımlarının geciktirilmemesi gerektiğini savunurken, bazıları ise Orta Doğu’daki gelişmelerin ekonomiye olumsuz yansımaması halinde daha hızlı adımlar atılabileceğini ifade etti.

Piyasalardaki bu gelişmelerle birlikte, Güney Kore’de Kospi endeksi günü yüzde 1,4 yükselişle 7.490 puandan tamamlarken, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 5,8 artışla 62.962,50 puana çıktı.

İşlem saatlerinde ise Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artışla 4.175 puanda, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 primle 26.637 puanda işlem görüyor. Hindistan’da Sensex endeksi ise yatay seyirle 77.958 puan seviyesinde bulunuyor.

Ayrıca gün içinde Japonya’da Nikkei 225 endeksi 63.091,14 puanla, Güney Kore’de Kospi endeksi ise 7.531,88 puanla tüm zamanların en yüksek seviyelerini test etti.