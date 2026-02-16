ABD’de geçen hafta gelen enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması risk iştahını bir ölçüde artırırken, Japonya’da açıklanan büyüme rakamlarının tahminlerin çok altında çıkması, ekonomik aktiviteye dair uzun süredir arka planda kalan endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Bölgede Çin ve Güney Kore borsaları Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle kapalıyken, Japonya ve Hong Kong piyasalarında düşük işlem hacmi dikkat çekiyor.Makro veri cephesinde Japonya’da 2025 yılı 4. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yıllık bazda yalnızca yüzde 0,2 artarak beklentilerin oldukça gerisinde kaldı. Piyasa beklentisi yüzde 1,6’lık artış yönündeydi.

Zayıflığın ana kaynakları arasında düşük şirket harcamaları, durgun seyreden ihracat ve özel tüketimdeki cansızlık yer alıyor.Analistler, beklentilerin altında gelen büyüme verisinin küresel büyüme iyimserliğini sorgulatabileceğini ifade etti.Zayıf veriler Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faiz artırımlarını erteleyebileceği beklentisini güçlendirirken, aynı verilerin Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae’nin agresif mali teşvik paketlerini haklı çıkarması borsada olumlu karşılandı.

Bu gelişmeler ışığında Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 56.818 puandan kapandı; Hong Kong’da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,5 değer kazanarak 26.723 puandan işlem görüyor.Hindistan’da Sensex endeksi de yüzde 0,1’lik yükselişle 82.709 puan seviyesinde bulunuyor.