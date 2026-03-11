Hafta başında 114 dolara kadar tırmanan petrol fiyatlarındaki düşüş, borsalar üzerindeki satış baskısını hafifletse de taraflardan gelen çelişkili açıklamalar küresel enflasyon ve büyüme belirsizliğini artırıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) petrol fiyatlarını aşağı çekmek amacıyla tarihindeki en büyük rezerv salımını değerlendirdiğine dair haberler, fiyatlardaki geri çekilmeyi destekledi ve piyasalarda kısmi bir rahatlama yarattı.Bununla birlikte Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerde kayda değer bir yumuşama olmaması ve çatışmaların süresine dair belirsizlikler, yatırımcıların net pozisyon almasını zorlaştırıyor. Bu ortamda Asya piyasalarında karışık seyir öne çıkıyor.

Asya piyasalarında bir süredir etkili olan satış dalgasının ardından toparlanma eğilimi dikkat çekiyor. Hong Kong, Çin ve Güney Kore endeksleri hafta başından beri yaşanan kayıpları telafi ederken, yükselişlerde finans ve teknoloji sektörleri öncülük ediyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle petrokimya ve enerji hisselerindeki satıcılı görünüm bugün de sürüyor.Bölgede makroekonomik veriler yakından izlenirken, Japonya’da şubat ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 0,1 azaldı, yıllık bazda ise yüzde 2 artışla beklentilerin altında kaldı. Analistler, üretici enflasyonundaki bu gerçekleşmenin jeopolitik risklerin yükseldiği dönemde yatırımcıların risk algısını bir miktar azalttığını belirtiyor.

Öte yandan Çin’de Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı’nın (ÇHSDK) 14. dönem 4. yıllık genel kurul toplantısının kapanış oturumu gerçekleştirildi. Pekin’deki Büyük Halk Salonu’nda yapılan oturuma Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Çiang, ÇHSDK Ulusal Komitesi Başkanı Vang Huning ve Çin Komünist Partisi’nin önde gelen isimleri katıldı.Delegeler, ulusal komite çalışma raporunu, yeni dönem önerilerini içeren raporu ve siyasi kararı oylayarak kabul etti.

Başbakan Li Çiang’ın daha önce sunduğu hükümet çalışma raporunda 2026 için yüzde 4,5-5 büyüme hedefinin sağlam temellere dayandığı ve ulaşılabilir olduğu vurgulanmıştı. Raporda ayrıca 2026’nın 15. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın başlangıç yılı olacağı ve beş yılda 109 büyük proje ile kapsamlı yatırım yapılacağı belirtilmişti.

Bu gelişmeler ışığında Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,4 yükselişle 5.610 puandan, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 artışla 55.066 puandan günü kapattı.Şu sıralarda Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 4.132 puandan, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 25.940 puandan işlem görüyor. Hindistan’da Sensex endeksi ise yüzde 1,2 gerileyerek 77.292 puan seviyesinde bulunuyor.