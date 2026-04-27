Asya borsaları, Orta Doğu’daki müzakere sürecine ilişkin iyimser haber akışının etkisiyle Hong Kong hariç pozitif bir seyir izlerken, Japonya ve Güney Kore’de endeksler rekor seviyelere ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu İran ile müzakere yapmak üzere İslamabad’a gitmeye hazırlanan ABD heyetinin uçuşunu iptal ettiğini açıklamasına rağmen, piyasalarda iyimserlik korunuyor. Heyette Steve Witkoff ve Jared Kushner da yer alıyordu.

ABD basınında yer alan haberlere göre İran, müzakerelerde ilerleme sağlamak amacıyla Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını ve çatışmaların sona erdirilmesini önerdi. Nükleer müzakerelerin ise sonraki aşamaya bırakılması gündeme geldi.

Söz konusu gelişmeler, küresel risk iştahını desteklerken yatırımcıların ABD/İsrail ile İran arasında doğrudan çatışma ihtimalinin azaldığına yönelik beklentileri güçlendirdi. Enerji fiyatlarında düşüş beklentisi de piyasalardaki pozitif seyri destekledi.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ YÜKSELİŞİ SÜRÜKLÜYOR

Bölgede özellikle teknoloji hisselerindeki yükseliş dikkat çekti. Japonya’da Nikkei 225 endeksinde işlem gören yarı iletken şirketlerinden Advantest hisseleri yüzde 7, Fujikura yüzde 5,2 ve Tokyo Electron yüzde 2,9 değer kazandı.

Güney Kore’de Kospi endeksinde yer alan Hanmi Semiconductor hisseleri yüzde 26,1, SK Hynix yüzde 5,5 ve Samsung Electronics yüzde 2,1 yükseldi.

Hanmi Semiconductor’daki sert yükselişte, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Kwak Dong-shin’in kişisel fonlarıyla yaptığı hisse alımının yatırımcı güvenini artırması etkili oldu.

BOJ KARARI BEKLENİYOR

Para politikası tarafında gözler, Japonya Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Piyasalarda bankanın politika faizini yüzde 0,75 seviyesinde sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor. Faiz artışı beklentileri için ise haziran ayı öne çıkıyor.

Japonya’da mart ayına ilişkin enflasyon verisinin yıllık yüzde 1,5 ile beklentilerin altında kalması, sıkılaşma adımlarının ertelenebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

ASYA-PASİFİK’TE ASKERİ HARCAMALAR ARTIYOR

Öte yandan Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü raporuna göre, Asya-Pasifik bölgesinde askeri harcamalar 2025 yılında yüzde 8,1 artarak 681 milyar dolara ulaştı.

Raporda, Çin’in askeri harcamalarının yüzde 7,4 artışla 336 milyar dolara yükseldiği belirtilirken, Japonya’nın harcamalarının da yüzde 9,7 artarak 62,2 milyar dolara çıktığı ifade edildi.

ENDEKSLERDE SON DURUM

Kapanışa göre Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 artışla 60.296 puana, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 2,2 yükselişle 6.615 puana ulaştı.

İşlem saatlerinde ise Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,2 artışla 4.085 puandan, Hang Seng yüzde 0,2 düşüşle 25.919 puandan işlem gördü. Sensex ise yüzde 0,6 yükselişle 77.090 puan seviyesinde bulundu.