ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülke dışına çıkarılmasının ardından jeopolitik gelişmeler piyasaların gündemine oturdu.

Bölgedeki gerilimler küresel risk iştahını olumsuz etkilemezken, teknoloji ve yapay zeka hisselerine ilgi kesintisiz devam ediyor. Yapay zeka şirketlerinin yatırımlarını sürdüreceği ve kârlılıklarını artıracağı yönündeki beklentiler, yeni yılda risk iştahını yükselten başlıca unsurlar arasında bulunuyor.

Asya piyasalarında teknoloji ve sanayi öncülüğünde alıcılı seyir hakim olurken, Güney Kore'deki yarı iletken hisselerindeki yükseliş öne çıkıyor.

Güney Kore'de Kospi endeksinde Hanmi Semiconductor hisseleri yüzde 9,1, SK Hynix hisseleri ise yüzde 4 artış kaydetti.

ÇİN, VENEZUELA İLE İŞBİRLİĞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Çin, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasının ardından ülkede siyasi durum ne şekilde değişirse değişsin ekonomik işbirliğini devam ettireceğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Venezuela'daki siyasi durum nasıl değişirse değişsin farklı sektörlerdeki ekonomik işbirliğini sürdürme iradesinin değişmeyeceğini ve yatırımların devam edeceğini belirtti.

Lin, egemen ülkeler arasındaki işbirliğinin ulusal yasalar ile uluslararası hukukun koruması altında olduğunu vurguladı. Bu gelişmelerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 yükselişle 52.514 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 artışla 4.525 puandan kapanış yaptı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 kazançla 4.080 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 primle 26.761 puanda işlem görüyor.Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,5 düşüşle 85.041 puan seviyesinde seyrediyor.