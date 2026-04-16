Orta Doğu’daki çatışma ortamından müzakere sürecine geçişin olumlu yansımaları ile ABD’de beklentileri aşan şirket bilançoları, küresel piyasalarda risk iştahının canlı kalmasını destekliyor.

Asya’da ABD-İran müzakerelerine yönelik iyimserlik risk iştahını güçlendirirken, Çin’in beklentilerin üzerinde büyüme kaydetmesi de pozitif havaya katkı sağladı.

Ulusal İstatistik Bürosu’nun (UİB) açıkladığı verilere göre, Çin’in Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) Ocak-Mart 2026 döneminde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 5 arttı.

Birinci çeyrekte büyüme, Orta Doğu’daki savaşın mart ayı verilerine olumsuz yansımasına rağmen hükümetin bu yıl için belirlediği “yüzde 4,5 ila 5” hedefi doğrultusunda gerçekleşti.GSYH, ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 artış gösterdi.Çin ekonomisi 2025’in dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,5, yıl genelinde ise yüzde 5 büyüme kaydetmişti.

Hükümet, ivme kaybı karşısında önceki üç yıldaki “yüzde 5 civarında” hedefini bu yıl “yüzde 4,5 ila 5” aralığına çekmişti.Bölgede yükselen yatırımcı iştahıyla Japonya’da Nikkei 225 endeksi 59.667 puana ulaşarak rekor seviyeleri gördü.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,9 yükselişle 6.209 puanda, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,6 artışla 59.640 puanda seyrediyor.Çin’de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 4.049 puandan, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 primle 26.357 puandan işlem görüyor.Hindistan’da Sensex endeksi de yüzde 0,3 yükselişle 78.351 puan seviyesinde bulunuyor.