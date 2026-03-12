Orta Doğu’daki devam eden çatışmalar fiyatlamaları etkilerken, bu durum petrol piyasasında dalgalanmalara yol açıyor ve hisse senedi piyasalarına da olumsuz yansıyor.

Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon beklentilerini şekillendirmeye devam etmesi, yatırımcıların ana odağı konumunda.

Ülkelerin stratejik petrol rezervlerini piyasaya sürme konusunda anlaşmasına rağmen, Irak petrol tankerleri ve Umman petrol tanklarının İran tarafından saldırıya uğraması petrol fiyatlarını tekrar sert yukarı taşıdı.

Brent petrolün varil fiyatı gün içinde 99 doları test ettikten sonra gerilemiş, şu sıralarda ise yüzde 4,8 yükselişle 96 dolardan işlem görüyor.Bu gelişmeler küresel risk algısını artırırken Asya piyasalarında satıcılı hava hâkim.

JAPONYA PETROL REZERVLERİNİ KULLANIMA AÇIYOR

Bölgedeki enerji tedarik endişeleri artarken Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, dün Orta Doğu geriliminin petrol fiyatlarında sert yükselişe neden olabileceği kaygısıyla ülkenin petrol rezervlerinin devreye sokulacağını duyurdu.İlk aşamada özel sektördeki 15 günlük petrol rezervinin, ardından hükümet kontrolündeki 30 günlük rezervin piyasaya sunulacağını belirten Takaiçi, kararın Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) koordinasyonu beklenmeden uygulanacağını vurguladı.

Güney Kore hükümeti de IEA’nın petrol fiyatlarını düşürmek amacıyla önerdiği koordineli rezerv salımına yönelik görüşmelere aktif katılım sağladığını açıkladı.Bu gelişmelerin etkisiyle dolar/yen paritesi 159 seviyesine yükselerek ocak ayından bu yana en yüksek noktasına ulaştı.

Çin’de ise yerel basında yer alan haberlere göre mart ayında rafine yakıt ihracatına yasak getirilecek. Söz konusu yasak benzin, dizel ve jet yakıtı sevkiyatlarını kapsayacak.

Bu gelişmeler ışığında Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,5 düşüşle 5.583,3 puandan, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 kayıpla 54.449,5 puandan günü tamamladı.

Şu dakikalarda Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 4.115 puandan, Hong Kong’da Hang Seng endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,9 gerileyerek 25.664 puandan işlem görüyor.

Hindistan’da Sensex endeksi ise yüzde 0,7 düşüşle 76.346 puan seviyesinde bulunuyor.