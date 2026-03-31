Orta Doğu’daki “ABD/İsrail-İran Savaşı” piyasaların gündemindeki yerini koruyor. Bölgedeki karışık sinyaller yatırımcıların yön bulmasını zorlaştırırken, bu belirsizlik temkinli bir yaklaşımı da beraberinde getiriyor.Bu gelişmeler Asya piyasalarında satıcılı bir görünümün öne çıkmasına neden oluyor.

ÇİN'DE EKONOMİK AKTİVİTEYE YÖNELİK İYİMSER SİNYALLER

Jeopolitik risklerin yanı sıra makroekonomik veriler de yakından takip ediliyor. Çin’de imalat sanayi aktivitesi, iki aylık daralmanın ardından mart ayında pozitif bölgeye geçti.Ülkede şubat ayında 49 seviyesinde bulunan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) martta 50,4’e, hizmet sektörü PMI 49,5’ten 50,1’e, bileşik PMI ise 49,5’ten 50,5’e yükseldi.Analistler, Çin’in Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerden diğer ülkelere kıyasla daha az etkilenmesinin beklendiğini belirterek, enerji fiyatlarındaki olası artışın yeşil enerji sektörüne olumlu yansıyabileceğini ifade etti.



JAPONYA'DA TOKYO ENFLASYONU RAHATLATTI



Japonya’da mart ayına ait Tokyo TÜFE yüzde 1,4 artışla beklentilerin altında kaldı ve önceki aya göre yavaşladı. Şubat ayında Tokyo TÜFE yüzde 1,6 artmıştı.Şubat ayında işsizlik oranı yüzde 2,6 ile beklentilerin altında gerçekleşirken, ocak ayında yüzde 4,3 artan sanayi üretimi şubatta yüzde 2,1 ile beklentilerin üzerinde geriledi.

Analistler, enflasyonla mücadele eden Japonya’da enerji maliyetlerinden kaynaklı risklerin arttığını, ancak Tokyo enflasyon verisinin enflasyonist endişeleri hafiflettiğini belirtti.Veri akışının ardından para piyasalarında, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) 28 Nisan’daki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırma ihtimali yüzde 68 seviyesinde fiyatlanmaya devam ediyor.Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 0,3 artarak beklentilerin altında kaldı. Perakende satışlar ise şubatta aylık yüzde 2 azalırken, yıllık bazda yüzde 0,2 geriledi.

Bu gelişmelerle Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 4,3 düşüşle 5.052 puandan, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 kayıpla 51.227 puandan günü tamamladı.Şu sıralarda Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 3.897 puandan, Hong Kong’da Hang Seng Endeksi ise yüzde 0,4 düşüşle 24.634 puandan işlem görüyor.Hindistan borsası ise tatil nedeniyle kapalı.