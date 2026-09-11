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Kaynak: AA

Asya borsaları, petrol fiyatlarındaki artış ve tahvil piyasalarındaki satışların riskli varlıklar üzerindeki baskısını artırmasıyla negatif seyrediyor.

Küresel piyasalarda dün ABD'de açıklanan üretici enflasyonu verilerinin beklentileri aşması ve Orta Doğu'da artan gerilimlerin etkisiyle negatif bir görünüm öne çıktı. Piyasalarda bugün gözler ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine çevrildi.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler nedeniyle yüksek seyreden enerji fiyatları, dünya genelinde enflasyonist baskıların devam etmesine neden oluyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin artırdığı enflasyon endişelerinin etkileri tahvil piyasalarında da hissediliyor.

JAPONYA VE GÜNEY KORE BORSALARINDA SERT KAYIP

Söz konusu gelişmelerin ardından Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,76 azalarak 6.909 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,87 düşüşle 64.050 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,25 gerileyerek 3.884 puana, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 düşüşle 24.766 puana indi.

Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 74.511 puan seviyesinde bulunuyor.

JAPONYA'DA ÜFE BEKLENTİLERİ AŞTI

Japonya'da açıklanan üretici enflasyonu verileri, enerji fiyatlarından kaynaklanan baskının sürdüğüne işaret etti.

Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustos ayında yıllık bazda yüzde 7,6 artarak tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Endeks aylık bazda ise yüzde 0,2 geriledi.

DOLAR/YEN PARİTESİNDE DÜŞÜŞ

Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gelecek haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor.

Doların ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik şahin beklentilerle güçlenmesinin ardından dolar/yen paritesinde son 3 işlem gününde devam eden düşüş sona erdi.

Parite dün yüzde 0,6 yükselerek 154,4 seviyesine çıktı. Dolar/yen, şu sıralarda ise yüzde 0,2 düşüşle 154,2 seviyesinde bulunuyor.