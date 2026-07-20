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Kaynak: AA

Orta Doğu’da artan tansiyon, küresel enflasyonun yeniden hız kazanabileceği endişelerini artırırken, piyasalarda risk iştahını baskılamaya devam ediyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER FİYATLARI YUKARI ÇEKİYOR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik saldırıların sekizinci gecesinde askeri kıyı gözetleme ve hava savunma tesisleri ile füze ve insansız hava aracı depolama alanlarının vurulduğunu açıkladı.

İran ise ABD’nin Darhovin Nükleer Enerji Santrali’ni hedef aldığını belirterek saldırıyı “tehlikeli bir girişim” olarak değerlendirdi.

Hürmüz Boğazı’nda petrol sevkiyatına yönelik risklerin artması ve tankerlerin vurulduğuna ilişkin haber akışı, petrol fiyatlarında yükselişi destekledi. Bu durum küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı.

ÇİN FAİZİ SABİT TUTTU

Asya piyasalarında para politikası tarafında Çin, kredi faiz oranlarını (LPR) üst üste 14. kez sabit bıraktı.

Buna göre:

1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,

5 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,5 seviyesinde korundu.

Teknoloji hisselerinde endişe sürüyor

Bölgede özellikle yapay zeka ve çip şirketlerinde yüksek değerleme endişeleri devam ederken, düşük maliyetli yeni yapay zeka modellerine ilişkin gelişmeler sektördeki baskıyı artırıyor.

BÖLGE ENDEKSLERİNDE SON DURUM

Gelişmelerin etkisiyle Asya borsalarında genel olarak satış baskısı öne çıktı:

Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 4,5 düşüşle 6.516 puan,

Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 kayıpla 3.747 puan,

Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 yükselişle 24.994 puan,

Hindistan’da Sensex endeksi yüzde 0,7 düşüşle 77.579 puan seviyesinde işlem görüyor.

Japonya’da ise Denizcilik Günü tatili nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleşmedi.

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmelerin etkisi sürerken, yatırımcıların odağında hem Orta Doğu’daki gelişmeler hem de merkez bankalarının adımları bulunuyor.