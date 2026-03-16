ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışma haberleri, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve ABD’den gelen makroekonomik veriler yatırımcıların gündeminde yer alırken, bu gelişmelerin küresel enflasyonu tetikleyebileceği endişesi risk iştahını baskılıyor.

Orta Doğu’da artan gerilimle birlikte yakından izlenen petrol fiyatları, arz kaygılarını hafifletmeye yönelik adımlara rağmen yeni haftaya da yükselişle girdi.Asya piyasalarında petrol baskısı sürerken Hong Kong ve Güney Kore’de teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif performans dikkat çekti.

Japonya’dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Gemi gönderme planı yok



Orta Doğu gerilimiyle ilgili haberler takip edilirken Japonya, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağlamak amacıyla Orta Doğu’ya gemi gönderme planı olmadığını açıkladı.



Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Japonya’ya ait gemiler ve mürettebatın güvenliğini sağlamak için seçenekleri değerlendirdiklerini belirtti.ABD’nin bölgeye gemi gönderme talebi olup olmadığına ilişkin soruya Takaiçi, henüz resmi bir talep gelmediğini söyledi. Savunma Bakanı Koizumi Şinciro ise Japonya Savunma Kuvvetleri’nin Orta Doğu’ya gönderilmesi yönünde şu an bir plan olmadığını vurguladı.



ABD ve Çin heyetleri ticaret müzakereleri için Paris’te buluştu



Ticaret cephesinde ise ABD ile Çin arasındaki tarife gerilimini çözmeye yönelik müzakerelerin yeni turu dün Paris’te başladı.Çin heyetine Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, ABD heyetine Hazine Bakanı Scott Bessent başkanlık etti. Taraflar, bu yıl ekonomi ve ticaret görüşmeleri için ilk kez bir araya geldi.Görüşmelerin bugün de devam etmesi beklenirken gelecek açıklamalar piyasaların odağında.

Analistler, jeopolitik risklerin yükseldiği dönemde bu buluşmanın stratejik önem taşıdığını, enerji tedariki gibi konuların da masada olabileceğini ifade etti.Çin verileri ekonomide toparlanma sinyali verdi

Bölgede veri akışı yakından izlenirken Çin’de açıklanan göstergeler üretim, tüketim ve yatırımlarda ivme kazanıldığına işaret etti.Çin’de sanayi üretimi ocak-şubat döneminde yıllık yüzde 6,3 artışla beklentileri aştı.



Perakende satışlar yüzde 2,8 yükselirken sabit sermaye yatırımları yüzde 1,8 arttı.Bu veriler iç talepte toparlanma ve üretimde güçlenme sinyali verse de işsizlik oranı yüzde 5,3 ile tahminlerin üzerinde kaldı, konut fiyatları ise yıllık yüzde 3,1 düşüşle gerilemeye devam etti.



Bu gelişmeler ışığında Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükselişle 5.549,9 puandan, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 53.763,5 puandan kapandı.Şu sıralarda Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 düşüşle 4.080 puanda, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 yükselişle 25.812 puanda işlem görüyor. Hindistan’da Sensex endeksi ise yatay seyirle 74.587 puan seviyesinde bulunuyor.



