Hürmüz Boğazı’ndan bazı ülkelere ait petrol tankerlerine geçiş izni verilmesi ve boğazın yeniden açılması yönündeki girişimler sonrası dün petrol fiyatlarında gerileme yaşandı. Bu gelişmeler, enerji maliyetlerindeki artıştan olumsuz etkilenen hisse senedi piyasalarına sınırlı da olsa rahatlama sağladı.Asya piyasalarında Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin artacağı beklentisi ve ABD-Çin ticaretindeki uzlaşı, risk iştahını bir miktar canlandırdı; ancak genel seyir karışık kaldı.

Güney Kore ve Hong Kong’da teknoloji hisselerine gelen alımlar, endekslerin pozitif bölgede kalmasına katkı sağladı.

ABD VE ÇİN TARİFELER KONUSUNDA UZLAŞTI



Bölgede Orta Doğu gelişmelerinin yanı sıra ABD ile Çin arasındaki tarife müzakereleri de yakından izleniyor. Taraflar, mevcut tarifelerin seviyesinin korunması konusunda anlaştıklarını açıkladı.Çin Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang, Çin ile ABD arasındaki istikrarlı ekonomik ve ticari ilişkilerin hem iki ülke hem de küresel ekonomi için faydalı olduğunu vurgulayarak, ticaret ve yatırımlarda işbirliğini teşvik amacıyla ikili bir çalışma mekanizması oluşturulmasını görüştüklerini belirtti.ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Çin heyetiyle yapılan görüşmeyi “yapıcı” olarak değerlendirerek, “İlişkideki istikrarı ortaya koydu” şeklinde konuştu.Bu gelişmelere ek olarak ABD Başkanı Donald Trump, İran saldırıları nedeniyle ülkesinde kalması gerektiğini belirterek Çin ziyaretini bir süre ertelediğini duyurdu.



AVUSTRALYA’DA RBA FAİZ ARTIRDI



Merkez bankaları cephesinde Avustralya Merkez Bankası (RBA), politika faizini beklentilere uygun şekilde 25 baz puan yükselterek yüzde 3,85’ten yüzde 4,10’a çıkardı.Banka açıklamasında, enflasyonun 2022 zirvesinden bu yana önemli ölçüde gerilediği ancak 2025’in ikinci yarısında yeniden güç kazandığı ifade edildi. Orta Doğu’daki çatışmanın yakıt fiyatlarında keskin artışa yol açmasının enflasyona olumsuz katkı sağlayabileceği belirtildi.

Ayrıca iş gücü piyasasının son dönemde hafif daraldığı, kapasite baskılarının ise daha önce tahmin edilenden biraz daha yüksek olduğu kaydedildi.Kararın çoğunlukla alındığı belirtilen açıklamada, 5 üyenin faiz artırımına, 4 üyenin ise faizin sabit tutulmasına oy verdiği aktarıldı.Bu gelişmeler ışığında Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,6 yükselişle 5.640,5 puandan, Japonya’da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 53.630,5 puandan kapandı.Şu sıralarda Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 kayıpla 4.055 puandan, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 yükselişle 25.900 puandan işlem görüyor.

Hindistan’da Sensex endeksi ise yatay bir seyirle 75.506 puan seviyesinde bulunuyor.



