Orta Doğu’daki çatışmalara ilişkin haberler yakından izlenirken, ABD ile İran arasındaki müzakere süreci yatırımcıların fiyatlamalarında belirleyici rol oynamaya devam ediyor.Görüşmelerden gelen her haber piyasalarda yön belirleyici olarak kabul edilirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın iki gün içinde Pakistan’da yeni bir görüşme yapılabileceğini açıklaması, tarafların müzakereci tutumunun sürdüğünü gösterdi.

Trump’ın savaşa ilişkin verdiği röportajda “(Savaş) Sanırım bitmeye çok yakın.” ifadesini kullanması da iyimserliği artırdı.Bu gelişmeler küresel risk iştahını yükseltirken, Asya piyasalarında Çin hariç alıcılı bir görünüm öne çıkıyor.

ÇİN’DEN RUSYA İLE EŞ GÜDÜM MESAJI

Diplomatik gelişmeler de takip edilirken, Çin, ABD’nin Venezuela ve İran’a askeri müdahaleleriyle çatışmaların yoğunlaştığı, jeopolitik istikrarsızlığın arttığı bir dönemde Rusya’ya uluslararası alanda eşgüdüm ve karşılıklı desteği sürdürme mesajı verdi.

Ülkeyi ziyaret eden Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Pekin’de bir araya gelen Bakan Vang Yi, mevcut uluslararası durumun son derece kırılgan olduğunu, tek taraflı hegemonyanın verdiği zararın yoğunlaştığını belirtti.Vang, küresel yönetim sisteminin derin dönüşümler geçirdiğini, insanlığın barış ve kalkınma davasının büyük sınamalarla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Güney Kore alternatif tedarik zincirleri oluşturacak



Öte yandan Güney Kore, Hürmüz Boğazı çevresindeki deniz trafiğinde yaşanan sorunlar nedeniyle alternatif tedarik zincirleri oluşturmak için Cezayir, Libya ve Kongo Cumhuriyeti’ne özel temsilciler göndereceğini bildirdi.Ülkenin Dışişleri Bakanı Cho Hyun, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığının hükümetin alternatif tedarik kaynaklarını güvence altına alma çabalarına katkı sağlamak amacıyla çeşitli ülkelere başkanlık elçileri gönderme sürecini takip edeceğini kaydetti.Bu kapsamda ilgili bakanlıkların Güney Kore Petrol Birliği ve diğer paydaşlarla istişare içinde hareket ettiği aktarıldı.

Bölgedeki makroekonomik veri akışı takip edilirken, Japonya’da çekirdek makine siparişleri şubatta aylık bazda yüzde 13,6 ile beklentilerin aksine artarken, yıllık bazda yüzde 24,7 ile tahminleri aştı.Bu gelişmelerle Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 2,1 yükselişle 6.091 puandan, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artışla 58.228 puandan günü tamamladı.Şu sıralarda Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 düşüşle 4.022 puandan, Hong Kong’da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,5 primle 25.987 puandan işlem görüyor.

Hindistan’da Sensex endeksi ise yüzde 1,6 değer kazancıyla 78.067 puan seviyesinde bulunuyor.